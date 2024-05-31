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UNIQLO感謝祭限時7天！夯品首降價最低149元起　GU給優惠再抽家電

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記者張毓容／綜合報導　 圖／品牌提供

近來氣溫越來越高，即將邁入炎熱夏季，你的換季新衣準備好了嗎？還沒買好也別擔心，近來日本時尚品牌UNIQLO和GU接連推出感謝祭，紛紛祭出超狂優惠，快趁現在輕鬆入手！UNIQLO 40周年感謝祭今（31日）起開跑，連續7天至6月6月，包含夏季必備AIRism系列單品、BRATOP削肩短版背心等超人氣商品都首度推出折扣，最低只要149元起就能入手；而提早開跑的GU，同樣精選多款春夏男、女、童裝單品，最低優惠價來到250元！

UNIQLO

自1984年6月2日，UNIQLO全球第一家店開立於日本廣島，今年迎來創立40周年，為歡慶品牌40歲，UNIQLO宣布「40周年感謝祭」即日起至6月6日限時7天登場，不僅集結眾多人氣明星商品首度降價，包含夏季必備、輕盈涼感的AIRism系列單品也都納入感謝祭優惠，推出最低149元起的超狂優惠價；還同步推出吉卜力聯名Hey, Let's Go！」UT系列新品；更獻上兼具顏值與實用度的日本同款限量滿額禮－多色隨行保溫瓶，快趁現在以超划算價格入手換季新衣！

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲AIRism棉質寬版圓領T恤，原價590元，特價390元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲BRATOP削肩短版背心，原價790元，特價590元。

絕對要優先鎖定的就是首度推出優惠折扣的2大LifeWear人氣單品，包含速乾親膚的「AIRism棉質寬版圓領T恤」，採用AIRism科技空氣衣材質，清爽不黏膩，還有多款素色及條紋設計，搭配寬鬆版型，舒適時髦兼具，是夏天必備的百搭聖品。首度優惠下殺390元，現省200元；還有深受許多女性喜愛的「BRATOP削肩短版背心」，同樣有著多款配色，可單穿可疊搭，實穿性超高，同樣現省200元，以590元就能入手。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲Chiikawa × Sanrio characters Sweets Collection UT印花T；超人力霸王 UT印花T恤(短袖)，皆為原價390元，特價290元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲名偵探柯南 UT印花T恤(短袖)，原價590元，特價390元。

還有深受大人小孩喜愛的「UT系列」，包含超人力霸王、Chiikawa × Sanrio Characters及Hello Kitty 50th Anniversary等多款日本熱門動畫角色的印花T恤也同樣首度祭出折扣，290元起就能無痛入手。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲女裝 AIRism T恤，原價390元，特價290元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲女裝AIRism細肩帶背心，原價390元，特價290元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲男裝降落傘工裝短褲，原價790元，特價590元；女裝棉質輕便短褲，原價590元，特價390元。

除了人氣明星商品與聯名系列外，還有多款基本款單品及貼身衣物也推出限定優惠，像是長年熱賣的「女裝AIRism細肩帶背心」和「女裝 AIRism T恤」，包含經典版型的棉質T恤與垂墜風T恤，優惠價都只要290元；簡約有型的「男裝降落傘工裝短褲」及「女裝棉質輕便短褲」，都現折200元；尤其「新生兒棉質網眼包臀衣」更推出超狂149元優惠價。

GU

GU則是在日前搶先推出感謝祭，活動期間至6月2日，不僅精選多款春夏男、女、童裝單品，推出最低250元起的優惠價格；2大話題全新聯名系列「蝙蝠俠」和「侏羅紀世界」，也於5月31日正式上市；還推出多重感謝U你」回饋活動，像是消費滿額就有機會獲得「GU X 插畫家廖瑞秋設計貼紙組」與「廖瑞秋」設計的限量「GU質感野餐盒」，還能再抽飛利浦衣物護理家電等！

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲可機洗網眼針織襯衫，原價790元，特價690元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲女裝垂墜襯衫，原價390元，特價350元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲男裝DRY雙面織紋連帽上衣，原價790元，特價590元。

▲▼ UNIQLO＋ ＧＵ感謝祭 。（圖／品牌提供）

▲女裝輕型工裝長裙，原價790元，特價690元。

關鍵字：

UNIQLO, GU, 感謝祭, 優惠, 折扣, AIRism, 涼感, T恤, 背心, BRATOP, 聯名

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