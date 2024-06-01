宏匯廣場LOPIA開幕首日擠爆　排千人長龍民眾狂買A5和牛

▲新莊宏匯廣場LOPIA開幕爆人潮。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

日系超市LOPIA今（6／1）在宏匯廣場B2的「新北最大店」開幕，一早就吸引近千名民眾慕名而來，在開店前已經有爆滿人潮，比周年慶還熱鬧，開幕後人潮不斷湧入，店內一度被擠得水洩不通，有民眾一出手和牛就是15份。

肉品一向是LOPIA強項，被視為明星商品的日本和牛A5，一開賣就引發瘋搶潮，從燒烤用的沙朗牛排到火鍋、燒肉專用的後腿肉，乃至煎小排、燒肉切片等一應俱全。開幕檔期限時7折優惠，讓許多老饕出手，平常要上千元的和牛排，現在不到三百元即可入手。

而海鮮及熟食區域商品也熱銷，10元鮭魚壽司滿滿人潮，10吋披薩特價100元也被搶購，水煮松葉蟹禮盒特價500元、生干貝299元都很受青睞。

宏匯廣場LOPIA超市佔地近250坪，為目前新北最大店，共劃分為熟食區、生鮮水果區、鮮魚區、精肉區及食品區，提供日本產地直送水果、生鮮肉品、零食泡麵以及品項多樣的日本熱銷熟食，如現烤披薩、新鮮現做的壽司、生魚片等，讓周邊消費者可以飽餐一頓，下班回家輕鬆加菜。

其中還有多款LOPIA獨家商品，包括奶香濃郁的起司蛋糕以及飽滿多汁的麝香葡萄、草莓、水蜜桃禮盒等，以及日本超人氣拉麵阿夫利柚子鹽泡麵等。

業者表示，6／1至6／2推出限定優惠，一貫鮭魚壽司破盤價10元、一張10吋瑪格莉特披薩100元；6／3前，原價300元的保冷袋，優惠價100元，限量3,000份售完為止；6／4前黑毛和牛A5系列指定品項優惠7折起，包括沙朗牛排100公克，原價428元，特價298元、黑毛和牛A5涮涮鍋、壽喜燒用後腿肉100公克，原價378元，特價278元、黑毛和牛A5煎小排100公克，原價428元，特價298元等，另外單筆消費滿2,061元還可參加抽獎。