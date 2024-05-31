誠品史上最大特賣會6月登場　中文書6本500元、萬件文具3折起

▲誠品將在6月初舉辦史上最大規模特賣會，中文書6本500元起。（圖／業者提供）

記者蔡惠如／綜合報導

誠品書店史上最大特賣會「萬物市集」，將於6／7至6／23正式登場，首度在500坪超大誠品生活新店3F「實驗場」舉辦，寬闊空間祭出超過15萬種超值書籍和特色選品，中文圖書最低6本500元、外文圖書百元有找，同時海量展出黑膠唱片79折起、萬件文具禮品3折起也太讓人心動了，文青們準備要衝囉！

▲SOU．SOU X iMAT環保無毒切割墊（左）、 eslite x SOU．SOU口金包（右）。

特賣會首推誠品獨家限定商品，全面5折起，如京都人氣設計品牌SOU・SOU迷你切割墊，可輕鬆摺疊成A5尺寸，方便攜帶又好收納、SOU・SOU分趾襪和口金包超多紋樣，粉絲有機會能一次收藏，為復古迷量身打造的日本 HIGHTIDE Penco收納盒，亮黃與薄荷綠的誠品獨家限定色也買得到，還有如作業簿般的HIGHTIDE New Retro橫線筆記本也必收。

▲HIGHTIDE penco收納盒系列，亮黃與薄荷綠的誠品限定色展現復古時尚的品味風格。

現場除了有超過5萬本的中文圖書，推出最低6本500元優惠，也有一些亮點單品，包括精緻雕花鏤空設計的《Peep Inside a Fairy Tale》經典童話系列白雪公主與七矮人，以及身歷其境的星際大戰立體書《Star Wars : The Ultimate Pop-Up Galaxy》也首度下殺3折，歡迎藏書人去挖寶。

▲《Peep Inside a Fairy Tale Snow White and the Seven Dwarfs》、星際大戰立體書《Star Wars The Ultimate Pop-Up Galaxy》。

誠品表示，活動期間新店鄰居憑活動DM截角消費不限金額，即贈神秘好禮；遠道而來的朋友亦可出示當日台/高鐵票根，單筆消費滿1,500元即可現折100元；誠品會員單筆消費滿1,000元同享100元購書金（限使用於誠品生活新店4F書店）；消費滿2,000元送木匠兄妹馴鹿掛架；消費滿5,000元以上會員點數5倍送。

▲活動期間誠品會員單筆消費滿2,000元，送木匠兄妹馴鹿掛架(每卡限兌換乙份)。