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台北4家必逛限時快閃店　爆紅雲朵包、Rockfish雨靴不出國就買到

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記者陳美伶／綜合報導

近期許多國外品牌都在台灣開快閃店，從洗版社群的Jennie X Gentle Monster聯名系列、韓國爆紅雲朵包CARLYN、英國鞋履品牌Rockfish Weatherwear到香港小眾品牌CAFUNÉ，不用出國或找代購就能買到，筆記起來全部都要逛。

GENTLE MONSTER X Jennie聯名

Jennie與眼鏡品牌Gentle Monster三度聯名帶來最夢幻的「JENTLE SALON」系列，日前Jennie在IG PO出預告照就掀起話題，此次聯名更在全球13個城市推出快閃店，台灣是其中一站，快閃店不只夢幻空間很好拍，還有巨大獨角獸，共有8款鏡框與11款配飾隨心情自由搭配，Jennie最愛的同款「 卡皮巴拉」水豚小配飾必須入手。

▲快閃店 。（圖／翻攝自官網、IG、AI製表）

▲JENTLE SALON限時聯名快閃店。（圖／GENTLE MONSTER）

GENTLE MONSTER Jennie快閃店
活動期間：5／10－預計至7月底
地點：GENTLE MONSTER 微風南山店

韓國爆紅雲朵包包品牌CARLYN

韓國小眾品牌CARLYN近年以雲朵包大受歡迎而爆紅，是女星私服著用款，如(G)I-DLE Minnie、宋智孝、金世正、《模犯生》茱蒂蒙瓊查容蘇因都背過，在韓劇中出鏡率也很高，《夫婦的世界》、《又是吳海英》、《她很漂亮》都有搭配他們的包包，是去韓國旅遊必逛的小眾品牌之一，近日正式進軍台灣，在台北信義A11開設首間快閃店，爆款的Soft系列、Cozy、Twee和Poing系列全都有，想買一直沒入手的趕快進快閃店Get起來。

▲CARLYN全台首間快閃店。（圖／品牌提供）

CARLYN全台首間POP-UP STORE快閃店
活動期間：5／20－6／11
地點：新光三越台北信義新天地A11 1F南大門

韓國超受歡迎的英國鞋履品牌Rockfish Weatherwear

明明是英國品牌，卻在韓國大受歡迎的鞋履品牌Rockfish Weatherwear，時髦百搭又平實的價格讓Jennie、NewJeans、太妍、張員瑛都愛不釋手，其中簡約標誌Logo的經典威靈頓靴是必買款，近日首次在台灣開設獨家快閃店，店內進駐多達130種以上的款式及最新顏色，2024最新款式、熱門的高筒雨靴、韓星同款都找得到，還能免費拿獨家限定品牌明信片。

▲快閃店 。（圖／翻攝自官網、IG、AI製表）

▲太妍、NewJeans。（圖／IG@taeyeon_ss、@newjeans_official）

Rockfish Weatherwear台北快閃店
活動期間：5／20－7／31
地點：Fruition台北旗艦店

香港設計師品牌CAFUNÉ

香港設計師品牌CAFUNÉ首次在台灣開設快閃店，更率先在台發售可愛精緻的Mini Stance Bag，低調簡約設計深受許多名人喜愛，佐佐木希、新木優子、張柏芝都曾拎過，重點包款之一還有全新的Egg Bucket，質感水桶包身，特別之處在於合上包包時會形成幸運四葉草形狀的封口，再點綴別緻的立體小金蛋配扣，拎出門保證不撞款，包款價格皆落在2萬元台幣上下，相對好入手。

▲Cafuné於5月22日至7月21日於在遠百信義A13 1F 開設快閃店。（圖／品牌提供）

CAFUNÉ台灣快閃店首站
活動期間：5／22－7／21
地點：遠百信義A13 1F

▲快閃店 。（圖／翻攝自官網、IG、AI製表）

▲台北4家必逛限時快閃店。（圖／ETtoday製表）

►說流行／話題包牌Cafuné快閃登台！必買「金蛋包」春夏質感新款一次看

關鍵字：

快閃店, Jennie, GENTLE MONSTER, CARLYN, Rockfish Weatherwear, CAFUNÉ

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