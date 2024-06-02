專家教除濕機效率高4撇步　「這濕度」感覺最舒適　

▲梅雨季來臨，記得居家除濕才能保持舒爽空間。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

隨著梅雨季節來臨，台灣進入了一年最潮濕的時節，民眾紛紛投入抗潮防霉大作戰，家用除濕機無疑是當前熱銷的必備武器。但單純開啟除濕機未必就能發揮最佳效果，居家通路特力屋提供4大使用秘訣，讓你用最高效率使用除濕機，輕鬆對付家中溼氣困擾。

首先除濕機的擺放位置很關鍵，建議將機器放置於房間中央，遠離牆面或家具，並同時打開衣櫃、鞋櫃門板，讓濕氣能直接流通到除濕機進風口。第二，先關閉房內對外的門窗，避免外在濕氣源源不絕湧入，影響除濕功效。

第三要注意不可將衣物直接覆蓋或阻擋出風口，一來會妨礙熱風對流，二來還可能導致衣物起火的危險情況。最後一步就是建議在房內，同步使用循環風扇，輔助空氣對流，讓除濕範圍更加廣泛，效果可以比單純使用增加不少。

特力屋提醒，除了妥善使用除濕機之外，家中其他潮濕區域也要多加防範。像是浴室就很容易滋生黴菌和蚊蟲，影響家人健康，安裝暖風機或抽風扇是很好的輔助做法。至於櫃子或書櫃這類封閉空間，則可使用迷你式除濕機或防潮盒，達到局部除濕的功效。

另一個注意事項，除濕過度也並非好事。專家建議，使用除濕機時仍需將室內濕度控制在55%左右的舒適範圍，過於乾燥不僅對健康不利，可能還會對家中木製品造成損害。