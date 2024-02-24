米蘭時裝周／肖戰穿紳士套裝人氣破表！TOD’S新設計師命中靜奢風鞋包

記者鮑璿安／台北報導

TOD’S迎來新任創意總監Matteo Tamburini操刀的首秀，在米蘭歷史悠久的Darsena電車站發表了最新FW24/25系列時裝秀，翻開義式美學的新篇章。而品牌全球品牌代言人肖戰也親臨現場看秀，身穿頗具紳士氣息的翻領夾克套裝，舉手投足都掀起超強話題。

▲TOD’S全球品牌代言人肖戰看秀。（圖／品牌提供、翻攝自肖戰工作室微博）

大陸男星肖戰擁有高影響力，所到之處都有大批人潮包圍，他身為TOD’S全球品牌代言人這次同樣受邀前往米蘭看秀，身穿剪裁精煉的大地色調套裝，一現身就成為大秀的焦點所在。

TOD’S本季持續在永恆優雅中解鎖更多空間，Matteo Tamburini的設計概念選擇從二元對立入手，將城市生活與休閒、正式與非正式結合在一起。從細節上，他在標誌性的皮革風衣、雙面羊毛大衣上，加入更加現代化的詮釋方式，用皮革裝飾的包裹式披風打造一體式流暢穿搭；oversized的軍裝夾克模糊性別界限，樹立新義式美學。

▲許多源自男性衣櫥的設計被一一重新改寫，呈現更率性模樣。（圖／品牌提供）

許多源自男性衣櫥的設計被一一重新改寫，量身定製的羊毛斜紋西裝搭配大幅度翻邊的香煙褲和無領或單排扣的西裝外套，呈現颯爽恣意的姿態；為營造保暖度，特別將羊絨或羊毛絲針織衫與針織外套疊加在一起，從生活實穿性出發。

本季配件更是翻開新篇章，實現時髦人士推崇的Quiet Luxury安靜奢華風貌，新款鞋履的特色聚焦在精細的金屬帶，重新詮釋了如Gommino和樂福鞋等標誌性款式，Gommino的Yorky版本則以細皮革流蘇豐富了風格，步伐輕盈。摩托車為靈感的靴子因刷過的皮革而變得女性化，著重體現工藝本身。黛安娜王妃一背再背的經典作Di Bag，則帶來了兩側反轉手柄和超大體積的新進化，鞍具縫紉增添了時尚感。

▲FW24/25系列時裝秀配件細節。（圖／品牌提供）