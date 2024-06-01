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FENDI新款拉菲草編包ROLL大有來頭！合作Made For A Woman超值得收

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記者鮑璿安／台北報導

為肩負永續發展和與社會責任，FENDI推出與 Made For A Woman（M4W）合作製作的新款 Roll 包款，將精湛工藝結合拉菲草材質打造出具有深意的款式，背後製作細節也一併曝光。

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。（圖／品牌提供）

2024春夏的重點包款FENDI Roll是向 1997 年的原始設計致敬，以柔軟寬敞的形狀及加長的皮革手柄，在現代生活中更具有使用機能性。顧名思義，Roll 包款一開始是設計成易於捲起，並貼心地提供了大、小和迷你三個尺寸，可輕鬆融合於日常生活。

而此次合作中，為每一只Roll 包採用在馬達加斯加當地採購之特有棕櫚樹製成的拉菲草進行製作，匠師們利用鉤針，將拉菲草纖維精心手工編織成精美的雙色 FF LOGO。接著包款送往義大利進行後續加工作業，工匠們在包身上手工縫製 FENDI 著名的 Selleria 縫線及裝飾皮革手柄，將傳統工藝升華為具有強大影響力的精緻配飾，包款將從 2024 年 6 月 18 日起在全球 FENDI 精品店販售。

▲fendi。（圖／品牌提供）

▲FENDI Roll Bag 。（圖／品牌提供）

Made For A Woman工作室位於塔那那利佛，僱用超過 350 名工匠，他們在創作卓越作品之際，又同時宣導賦予女性更大的自主權利。自 2022 年以來，Made For A Woman 已獲得世界公平貿易組織的驗證，在弘揚手工製作的匠人傳統，同時推動對環境意識及社會賦權的共同承諾。

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance。（圖／品牌提供）

▲ISSEY MIYAKE × New Balance首度聯名MT10慢跑鞋。（圖／品牌提供）

另一大話題合作，ISSEY MIYAKE 與 New Balance首度合作，由設計師近藤悟史 (Satoshi Kondo) 操刀設計，將品牌「以身體著衣」為出發點貫徹到New Balance 經典的MT10慢跑鞋之中，揉合身體的力量感與赤腳行走的概念，打造出今夏必入手的經典鞋款。鞋款外觀呈現輕盈空氣感，並注入ISSEY MIYAKE對日系美學的解讀，均勻的單色調形塑出天然質感，一次帶來白、黑、藍綠三色，採用輕盈透氣的網眼布與柔軟優質皮革，並配有細繩狀鞋帶，平衡了極簡主義設計和功能性。

關鍵字：

FENDI, MadeForAWoman, Roll包款, 環保, 時尚

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