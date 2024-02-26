高爾夫智能錶面盤Q爆　繽紛配色戴著打球超時髦

▲TAG Heuer 與高球潮牌Malbon Golf 聯手推出時尚與功能兼具的Connected Calibre E4智能腕錶45毫米Malbon Golf版。（圖／TAG Heuer提供，以下同）

記者陳雅韻／台北報導

TAG Heuer歷來最色彩繽紛的新錶亮相！與2017年於洛杉磯創立的高爾夫球時尚品牌Malbon Golf合作，攜手創作TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米Malbon Golf 版，2級鈦金屬錶殼以黑色DLC類鑽碳塗層，錶圈設有象徵高爾夫球場的18個球洞的18個刻度，按鈕與錶冠分別點綴綠色與綠松石色，配上黃與綠色調的橡膠結合小牛皮錶帶，充滿年輕活力。





▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米Malbon Golf版，77,400元。

為了慶祝雙方首次合作，特別為TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米Malbon Golf 版打造兩款獨特錶面，一款是戴著TAG Heuer 盾牌標徽球帽造型的Malbon代表人物當主角，配合分秒變化的動畫吸睛；另一款錶面則以Heuer 02機芯為設計靈感。不變的是高爾夫球智能錶在高球場上或場外依然表現出色，不僅提供跑步、步行、高爾夫以及監測健康狀況等指數供參考，也具計時器、定時器與鬧鐘等日常必備功能。





▲TAG Heuer Connected Calibre E4智能腕錶45毫米Malbon Golf版，是品牌歷來最繽紛的設計。

同屬LVMH集團的HUBLOT，則與高球名將、品牌大使達斯汀強生（Dustin Johnson）攜手打造Big Bang Unico Golf 高爾夫腕錶，輕盈強韌是必備條件，品牌採用獨家材質、將碳纖維與鋁金屬結合為一的鍍鋁碳纖維（Texalium®）製作，整只錶僅重98公克，且有白、黑、黃色、橘色等4款可供選擇。





▲HUBLOT Big Bang Unico Golf 極速黃高爾夫腕錶限量100只，1,011,000元。（圖／HUBLOT提供）

而耐震強悍機芯更是關鍵，HUBLOT Big Bang Unico Golf 高爾夫腕錶搭載MHUB1580自動上鍊機芯，具有可重新歸零的心形凸輪，確保計時機制穩健運行，錶殼2時方向按把可啟動「揮桿數顯示機制」，4時位置按把則讓佩戴者能在下一洞比賽開始時，重新歸零計算桿數，而6時方向的計數器顯示總桿數，位於8時發球座造型按把用來重啟計時機制，若在比賽進行中為避免誤觸失誤，可將歸零鍵經由旋轉45度鎖定，貼心設計滿足高球愛好者的需求。