第一眼你看到什麼？測試個性神秘指數

記者李薇／台北報導

在人與人之間的相處中，有些人總是可以很親切坦率，有些人則是有距離感的朦朧美，而你是那種神秘的人嗎？以下這個心理測驗就可以分析出你的個人特質。

Q：以下這張圖裡面你看到什麼？

A.小孩

B.情侶

C.樹

D.湖泊

A.小孩

你天生就有一種神秘籠罩的感覺，但你不是刻意的偽裝，而是天生從內在展現出來的氣質，加上你的思維常常跳脫常規，還有舉動裡面總是不經意透出一種深不可測的感覺，所以不懂你的人都覺得孤傲，但身邊的知心好友都很懂得你的魅力，願意分享互相的喜怒哀樂。

B.情侶

你並不是一個很神秘的人，你的個性真實又坦率，不會掩飾心裡的想法與情感，可以很直進的表達自己內心的感受，因為性情真切，所以身邊的人總是覺得你很好親近，與人為善的交往方式，也讓你收穫了很多朋友與信任。

C.樹

你對於個人的隱私保護欲很強烈，不喜歡過度被他人了解與探究，想要保留自己隱私的空間，所以你會在與人交流的時候，刻意有所保留、運用言詞表達出朦朧的曖昧氛圍，不會直接揭開自己的想法與狀態，喜歡與人保持一種適當的距離。

D.湖泊

你的神秘握指數很高，個性獨特的你與世俗總是保持距離，不想去了解八卦或無聊的瑣事，只求一份清靜與獨處，所以常常會讓身邊的人覺得很獨特，深不可測，你懂得自我價值不在於外在張揚，而是心理內在的充實與成長，所以不願把精力投在無意義的事情上。