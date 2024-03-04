抗氧又防老！營養師曝4種「最強抗糖化食物」：綠茶喝對更有效

▲營養師分享4類超強抗糖化食物，呼籲大家平時可以多吃。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

愛美的女生應該多少都聽說過，沒做好抗糖化，皮膚容易變差，會彈性不足、臉變得鬆垮，還容易長皺紋，老得特別快。營養師谷傳玲就表示，不管男生、女性，建議都要抗糖化，除了幫肌膚抗老，也幫身體健康延緩衰老速度。她就進一步推薦4種「抗糖化冠軍」食物，建議大家平時要多吃。

首先針對抗糖化，谷傳玲表示，如果吃的食物會讓血糖升得很快，在體內吸收入血液以後，就會有大量的葡萄糖這類還原糖，它們會和蛋白質結合，經過一系列的反應，最終就會形成糖化終產物，簡稱AGEs。AGEs會破壞皮膚的膠原蛋白和彈性蛋白，讓皮膚狀態每況愈下。

而AGEs的形成也伴隨著自由基的產生，自由基不僅會加速AGEs的形成，自由基本身也會去攻擊細胞，引發發炎反應。如此一來，就會讓皮膚雪上加霜，容易失去彈性、長皺紋、長斑、長痘，衰老得特別快。

所以要抗糖化，關鍵就是從源頭上保持血糖的平穩，簡單來說就是各種精緻的碳水化合物、含糖的食物都要少吃，這樣就不會有過量的葡萄糖去結合蛋白，形成AGEs。另外還要好好抗氧化、抗發炎，像是以下4類最強抗糖化食物平時要多吃。

＃深色蔬果



像是紫甘藍、藍莓、葡萄、桑葚等富含的花青素，番茄富含的茄紅素，胡蘿蔔、南瓜、芒果富含的β-胡蘿蔔素，都是抗氧化能力特別強的成分。谷傳玲建議，每天要吃到3～5個拳頭的蔬菜，其中一半最好是深色的，一天還要吃到2～3個拳頭份量的水果。

＃深海魚



深海魚富含的DHA，不僅是抗氧化成分，還能抗發炎，想健康變美，魚一定少不了。像是鮭魚、鯖魚、海鱸魚、帶魚都可以，每周至少吃2次，每次要吃一個巴掌大小。

＃綠茶



綠茶富含的茶多酚抗氧化能力很強，但谷傳玲提醒，自己泡綠茶記得要用攝氏70、80度左右的溫水泡，不要用100度以上的沸水泡，這樣才可以保留更多的茶多酚。

＃咖啡



咖啡富含的咖啡酸還有綠原酸，抗氧化能力都很強，不過一定要選不加糖也不加奶泡的黑咖啡，像是星巴克的美式咖啡，一天可以喝2大杯。