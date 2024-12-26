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韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍

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韓國票選2024年韓國最美女演員是她！原來宋慧喬只排第三、JISOO跌到第四名！

▲（左起）宋慧喬、蔡秀彬、Jisoo。（圖／取自宋慧喬、蔡秀彬、Jisoo ig）

圖文／CTWANT

根據韓國知名投票網站Kingchoice票選出「2024韓國最美女演員」，宋慧喬和Jisoo居然不是前兩名，連續三年得到冠軍的Jisoo更是跌到第四名，被大黑馬《現在撥打的電話》女主角蔡秀彬打敗，讓大家都超級驚訝，原來韓國最美女星已經悄悄換人啦！

TOP5 朴寶英

以可愛形象和精湛演技著稱的朴寶英，代表作包括《狼少年》、《大力女子都奉順》、《精神病房也會迎來清晨》等。最近再度演出最新Netflix強檔韓劇《照明商店》，再度擔任護理師一職，好人緣和長相超可愛的她，也是韓國少有的童顏美女長相！

韓國票選2024年韓國最美女演員是她！原來宋慧喬只排第三、JISOO跌到第四名！

▲朴寶英。（圖／取自朴寶英 ig）

TOP4 Jisoo

Jisoo在《雪降花》這部劇中飾演女主角，成功展現了作為演員的潛力。身為BLACKPINK的成員之一，也是世界級女團成員，Jisoo在全球範圍內擁有廣泛影響力。她是韓國人心中純真、端莊的美貌的代表人物，Jisoo憑藉自然的氣質和溫暖的笑容深受粉絲喜愛。最近更公布新劇《流感》即將在2025年2月開播，大家拭目以待唷！

此外她更是Dior和Dior Beauty的雙代言人，帶貨力十足的她只要IG上PO出使用哪一款包鞋或是彩妝色號，總是銷售一空！

韓國票選2024年韓國最美女演員是她！原來宋慧喬只排第三、JISOO跌到第四名！

▲Jisoo在IG上PO出自己使用Dior 2024《迪奧聖誕彩妝金燦凡爾賽限量版》的單品，包括迪奧超完美持久亮采餅和迪奧癮誘唇膏。（圖／取自Jisoo ig）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP3 宋慧喬

《藍色生死戀》讓她在亞洲範圍內聲名大噪。《太陽的後裔》塑造了經典的軍醫角色，成為經典韓劇之一。去年的《黑暗榮耀》讓宋慧喬憑藉這部劇，展現了復仇劇中的精湛演技，獲得高度讚譽並贏得大獎。宋慧喬多年來保持了令人驚嘆的美貌與穩定的演技，經常挑戰多元角色，從浪漫喜劇到深刻復仇劇都表現優異，堪稱是最資深防腐女藝人的代表。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP2 高允貞

被譽為韓國人公認的「整形範本」，以《還魂》、《MOVING異能》等作品迅速竄紅。高允貞擁有清新自然的美貌，她外形冷豔，卻能駕馭溫暖、細膩的角色，迎得韓國人的喜愛。

私底下高允貞更是香奈兒稱職的代言人，許多IG照片都可以看到她穿戴香奈兒的大小不同包款拍照和服裝唷！

韓國票選2024年韓國最美女演員是她！原來宋慧喬只排第三、JISOO跌到第四名！

▲高允貞。（圖／取自高允貞 ig）

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

TOP1 蔡秀彬

恭喜蔡秀彬！以甜美清新的外型脫穎而出，憑藉著最新強檔Netflix韓劇《現在撥打的電話》一炮而紅，曾出演《雲畫的月光》、《不是機器人啊》、《戀慕》等作品。蔡秀彬有著韓國喜歡的溫柔甜美笑容和自然的清新氣質，她的演技多元，無論是現代劇還是古裝劇都能駕馭，更被粉絲讚為「鄰家女孩」般的親切形象，今年榮登韓國女星最美第一名。

近期她也經常參與時尚品牌的活動，包括Tory Burch和Ferragamo等時裝品牌的邀約！

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▲蔡秀彬。（圖／取自蔡秀彬 ig）

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關鍵字：

周刊王, 韓星, 最美女演員, 宋慧喬, Jisoo, 蔡秀彬, 高允貞

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