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減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望

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▲▼5種非精緻澱粉推薦。（圖／Unsplash、Pixabay）

▲地瓜的天然甜味能降低對甜食的慾望。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

想要積極減重的朋友都知道，挑選非精緻澱粉會比精緻澱粉來的好，因為非精緻澱粉能提供身體持續的能量並避免血糖波動，以下是5種適合減重者食用，一起來了解！

#地瓜

地瓜富含膳食纖維、維生素A和抗氧化劑。其低升糖指數能避免血糖快速上升，增加飽足感，減少暴飲暴食的可能。此外，地瓜的天然甜味可以幫助減少對甜食的渴望。

▲▼5種非精緻澱粉推薦。（圖／Unsplash、Pixabay）

#藜麥

藜麥是完整的全穀類食物，含有豐富的植物性蛋白質和膳食纖維，同時還提供人體所需的必需胺基酸。這使它成為減重者的優質澱粉來源，不僅有助於維持肌肉質量，還能增強飽足感並穩定能量供應。

#燕麥

燕麥是高纖維的穀類，尤其含有β-葡聚醣，可以降低膽固醇並延緩碳水化合物的吸收，進而穩定血糖水平。早餐食用燕麥能讓你長時間感到飽足感，有效減少正餐間的零食攝取。

▲▼5種非精緻澱粉推薦。（圖／Unsplash、Pixabay）

#糙米

糙米相較白米保留了外層的麩皮和胚芽，含有更多的纖維和維生素B群。這些營養素有助於提升新陳代謝和腸道健康，幫助減重者加速脂肪燃燒，同時避免便秘問題。

#紫米

紫米富含花青素這類抗氧化劑，能幫助對抗自由基並減少身體發炎。同時，紫米的纖維含量高，能延緩消化速度，讓人有更持久的飽足感，是控制食慾的理想選擇。

關鍵字：

減重, 非精緻澱粉, 健康, 飲食, 減肥

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