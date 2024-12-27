fb ig video ETtoday search mobile

熬夜不睡超傷！盤點髮量越變越少的「6個原因」　

>

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

▲晚睡熬夜容易引發落髮危機。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉 ／綜合報導

現代人生活壓力大、煩惱多加上作息不正常，不少人有落髮的困擾，頭髮變少，就顯得臉大，更顯老，盤點頭髮越來越少的6個原因，趕快避開這些地雷，養回豐盈髮量有機會！

#睡覺前洗頭不吹乾

很多人喜歡讓頭髮自然乾，或是吹個八分乾就去睡覺，其實太晚洗頭，即便把頭髮都吹乾，還是會有一點水氣殘留，而這些水氣會影響頭皮細胞的活躍度，讓頭皮變得越來越不健康。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#經常染燙髮

頭髮其實禁不起這些折騰，頻繁的染燙頭髮其實很傷頭皮髮絲，使得髮絲變得乾荒粗糙，髮尾容易分叉，當秀髮受損，頭皮即便再怎麼補救滋養，也傳送不到髮絲。

#習慣同樣的分邊

總是用一樣的頭髮分線，很容易造成牽引性的落髮傷害，髮縫頭皮長時間暴露在紫外線之下，相較於其他部位會變得較為脆弱。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#懶得按摩頭皮

梳頭的時候就是梳髮絲，頭皮完全沒用梳子帶過，洗頭沖水時，也只記得把泡沫沖乾淨，完全忘了可以用手指輕輕按壓頭皮，要知道適時的按摩頭皮可以增加頭皮的血液循環，能幫助頭皮活絡健康。

#經常熬夜

常常熬夜不睡覺，容易導致氣血不足，當營養沒辦法被傳輸到頭皮，就容易導致落髮，別小看熬夜的後座力，除了掉髮以外，肥胖和衰老都會搶著來報到。

▲▼盤點頭髮越來越少的「6個原因」 。（圖／Unsplash）

#時常感到焦慮

長期生活在高壓之下，容易焦慮、時常為小事而煩心，這些都容易導致掉髮問題，建議把心態放平，別去和別人比較，凡事別較真，對於改善掉髮真的有助益。

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

《艾蜜莉4》夢幻單品盤點

愛馬仕把柏金包翻過來

愛馬仕把柏金包翻過來

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

劉嘉玲戴G-SHOCK爬山

生活出現4種情況代表你該喘口氣

生活出現4種情況代表你該喘口氣

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

Chloé波西米亞泡泡裙回歸

王淨逛TIFFANY大推甜點

王淨逛TIFFANY大推甜點

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

ET Fashion

推薦閱讀

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

最難存到錢「物質第一」星座Top 3 ！寧可精緻窮也不放棄高品質生活

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

看到蘑菇雲還是兩隻手？測試你心理壓力有多大

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

凱特王妃聖誕圍巾好亮眼　兒女穿搭呼應藍綠格紋

越吃頭髮越多的5種食物！有感改善落髮、抑制出油 一旦交往就會與異性避嫌星座Top 3！冠軍邊界感超強　讓另一半好安心 星巴克「金財神」討喜到想秒收！冷水壺出經典黑「喝水都有型」 UNIQLOＸJW Anderson 2025春夏必買單品！快乾西裝外套、抽繩包平價入手 韓網票選「2024韓國最美女演員」　宋慧喬只排第3、蔡秀彬爆紅拿下冠軍 減重必看！5款「非精緻澱粉」推薦　地瓜甜味能降低甜食慾望 日超商「吉伊卡哇和菓子」話題登場！15種表情、奶茶風味餡可愛又可口

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面