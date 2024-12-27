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秋冬必燙「微捲短髮」8款女星範本　Winter及肩羊毛捲、太妍低層次不挑人

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文／美人圈

隨著秋冬衣物增多，如果沒有打理好長髮，容易顯得整個人很笨重，不妨嘗試看看2024秋冬短髮必燙的「微捲短髮」造型，更顯個性與輕盈！本篇整理出8款女星的「微捲短髮」範本，不同的髮色、捲度都有不同的效果，想換新髮型的快往下參考看看吧！

2024秋冬短捲髮造型

1：Winter - 及肩金色羊毛捲

aespa Winter經常以短髮造型露面，先前Winter的金色短羊毛捲造型一度沖上韓網熱搜，網友紛紛表示像洋娃娃一樣毛茸茸的，非常可愛又帥氣。這種及肩短捲髮染成金色，和深色相比起來會更顯髮量，視覺上會有澎鬆、柔軟的效果，且不挑臉型又好打理，特別適合髮量少和頭髮服貼的女孩。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲aespa Winter。（圖／IG@imwinter）

2：Winter - 耳下Tomboy極短髮

同樣也是Winter的短髮造型，在aespa以歌曲《Whiplash》回歸活動時，Winter是以充滿Tomboy感的耳下極短捲髮露面，和原先的金色短捲髮造型風格差異非常巨大。這種短髮會讓人的視覺焦點都集中在眼睛和鼻子的部分，能夠很好的修飾臉型，也能凸顯個人的鮮明性格。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Winter耳下極短捲髮。（圖／IG@imwinter）

3：Nana 林珍娜 - 低層次日系捲短髮

Nana剪去了標誌性的長髮，換上自然鬆弛的低層次日系捲短髮後，整體風格更顯鮮明，網友也紛紛表示短髮更適合 Nana，感覺整個人更俐落有個性，完全是她的人生短髮！這種看似凌亂的低層次短髮，捲度會著重在髮尾部分，更能顯現出慵懶隨性的氛圍，也非常好打理，出門前稍微用少量髮膠抓一下髮尾就能展現蓬鬆感。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲Nana換上日系捲短髮後，每次更新照片都被稱讚。（圖／IG@jin_a_nana）

4：關曉彤 - 小貓短髮

關曉彤先前在社群上展示她的「小貓短髮」造型，完美詮釋秋天氣息。小貓短髮靈感來自貓咪耳朵般的俏麗輪廓，長度通常會修剪到下巴以上一點點，臉頰兩側的頭髮則保持自然的弧度，讓整體看起來活潑且充滿靈氣，能夠瞬間減齡、突顯臉部輪廓、修飾肩頸線條，讓整個人看起來溫暖可愛又俏皮，同時也保有慵懶的輕盈感。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲關曉彤。（圖／微博@關曉彤、IG @stronger917）

5：太妍 - 低層次下巴短髮

對於長臉人來說，短髮比長髮更能修飾臉型，尤其當短髮長度落在「下巴」或「比下巴短一點點」的位置時，是最能修飾臉型的。精靈女王太妍的這款，整體短捲髮的層次很低、整體造型感較沒那麼強，且在髮尾增加捲度，也因此更好駕馭、更不挑人，溫柔又減齡。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲太妍。（圖／IG@taeyeon_ss）

6：金泰梨 - 中性少年短髮

為了拍攝電視劇《正年》，金泰梨嘗試了短捲髮造型，並將瀏海留長撥至兩旁，增加蓬鬆感，並同步利用定型產品打造出日系濕髮效果，使短髮更加輕盈活潑，也能很好的展現出她的自信與瀟灑，充滿中性少年感。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲金泰梨 。（圖／IG@kimtaeri_official）

7：高旻示 - 層次一刀切

在Netflix韓劇《無聲蛙鳴》中，挑戰瘋魔惡女演技的高旻示也引發不少話題，她的一刀切髮型長度約落在下巴下方，並在髮尾部分調整些許髮量、稍微剪出層次，不像常見的無層次一刀切或是髮尾齊平的狀態，也因為多了空氣感，看上去會輕盈很多，造型俐落，極具個性感。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲高旻示。（圖／IG@gominsi）

8：趙露思 - 及肩層次剪

趙露思先前為了拍戲首次嘗試短髮，整體落在及肩鎖骨髮的長度、層次不高，搭配瀏海可以增加隨性的感覺之外、也非常修飾臉型，減齡感的鎖骨短髮更是獲得超高好評，也可以說是一款不挑人的萬能短髮。

▲微捲短髮 。（圖／翻攝自IG）

▲趙露思。（圖／小紅書@趙露思）

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※本文由《Beauty美人圈》授權報導，未經同意禁止轉載。

關鍵字：

美人圈, 短髮, 捲髮, 微捲短髮, 髮型, 金泰梨, Winter, Nana, 趙露思

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