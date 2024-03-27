薪水卡得剛好？試試專家比例！合理分配每月薪資

▲收入好好分配，就不會一直當月光族。（圖／unsplash、pexels）

記者蔡惠如／綜合報導

許多人都有儲蓄的心理需求，但在物價高、薪資低的時代，感覺薪水每個月都卡得剛剛好，到底要如何安排與分配才是良好比例？一位研究財經多年的達人Bernie Klinder，在美國的自由知識網站Quora上分享每月薪資應該分配的建議比例，讓你不再總當月光族。

固定支出佔薪水50%

確保每個月的「必要支出」包括房租／房貸、汽車貸款、水電費等，不超過收入的50%，如果你覺得固定支出總是超過收入的5成，代表負擔過大，可以增加收入來源或是降低支出，以此標準做出財務決策和取捨。例如若房租太高，就選擇住在大眾運輸較方便的區域，剩下油錢、車位月租以及保養費。





儲蓄佔收入10%至20%

至少存下薪資的10%至20%，擁有儲蓄，在緊急情況下或突然的意外開支就能應對，關鍵在於態度，把「將錢存起來」這件事看作跟付房租一樣重要，就像要支付的必要帳單，如果覺得自己堅持不住，可透過定期定存或是支付儲蓄保險來完成。

享受生活用30%至40%

聽起來還能接受吧？把收入的4成用來提升生活品質，也是很合理的比例，當然如果這個月省下了5%至10%，也就代表多存了一點錢，這樣的規劃也多少能讓你抓出娛樂與其他開銷的大概預算，而不是莫名其妙的就把錢花掉。

追蹤自己的支出

如果你知道錢花在哪裡，就更容易做出更好的選擇，現在有不少APP都很方便統計你的支出，包括銀行APP，甚至雲端發票都能做出大略的統計，了解支出沒有像以前還要手寫記帳這麼麻煩，看到自己每月花在零食、星巴克、午餐外食、外出喝酒或是Netflix、網路費等，你會有所啟發，浪費在哪裡一目瞭然，也不要打腫臉充胖子。

有基本財務知識

雖然你不用變成專家，但了解儲蓄、貸款和投資的基本知識，是很有幫助的，許多人在小細節上被剝削，或是支出被忽略，例如許多人會花費大量的時間研究汽車，卻不看金融利率，買車時接受經銷商提供的高融資，就算多會講價也可能功虧一簣，假設你在兩輛車之間做出選擇，請在購買前致電給保險公司並比較報價，因為它們可能非常不同，說不定會成為你做決定的關鍵。