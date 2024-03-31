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雙北6間景觀餐廳浪漫氣氛爆棚　美食＋美景最適合約會

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文／MENU美食誌

想讓生活更加有浪漫元素嗎？帶另一半來這裡約會，絕對事半功倍。

THE TAVERNIST
台北市大安區

餐廳裝潢摩登時尚有質感，每季都會推出新料理，元素概括西方食材和台灣本地味道，口味選擇變化多元，每次造訪都能有不同的驚喜。

▲THE TAVERNIST。（圖／美食客Bonnie提供）

THE TOP 屋頂上
台北市士林區

台北陽明山上的夜景聖地The Top 屋頂上，擁有峇里島氛圍感，夕陽餘暉、燈火通明的夜景，視野美到讓人心醉。菜單相當多元，熱炒、燒烤、合菜應有盡有。

▲The Top屋頂上。（圖／美食客庭庭提供）

八里BALI水灣四季景觀餐廳
新北市八里區

以峇里島現代風情勾勒融入傳統文化藝術，大片落地窗讓海景180度零死角的呈現，餐廳還有駐場歌手。推薦金巴蘭熱火私藏舞串燒、髒鴨飯、西藏手工燉奶。

▲八里BALI水灣四季景觀餐廳。（圖／美食客Yu-Shih Lu提供）

生活在他方 ELSEWHERE CAFE夜貓店
台北市文山區

獨棟白色系建築，擁有眺望台北城市的遼闊風景，提供主餐鹹食、蛋糕甜點、咖啡、茶類飲品、果汁特調，還有提供書籍免費翻閱和販賣文創商品。

▲生活在他方 ELSEWHERE CAFE夜貓店。（圖／美食客Huang Zhujun提供）

留夏 STAY CAFE
新北市三芝區

餐廳以工業風為主體，有著高挑的樓型搭配上明亮的採光，有室內、室外及二樓的半室外，三種用餐區。提供飯、麵食、沙拉、披薩、早午餐和各式飲品。

▲留夏 STAY CAFE。（圖／美食客20F食驗家提供）

BRICK YARD 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部
台北市士林區

停滯在時空裡的美式懷舊老建築，每個角落保留著美國60年代的復古鄉村風，搭配周圍大屯山圍繞。餐點種類選擇多元，推薦起司乳酪蛋糕和莓果氣泡飲。

▲BRICK YARD 33 1/3 -BY33 美軍俱樂部。（圖／美食客laineil提供）

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※本文圖片版權為《MENU 美食誌》所有並授權提供《ET FASHION》，請勿任意翻攝以免侵權

關鍵字：

MENU美食誌, 餐廳, 台北, 新北, 景觀餐廳

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