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把握懷孕最佳時機！中醫師傳授「孕期三階段」調養秘訣

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▲▼中醫師傳授「孕期三階段」調養秘訣 。（圖／Unsplash）

▲根據科學觀察，春季是最適合備孕的季節。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

秋天是懷孕的最佳時機，春天則是最適合備孕的季節。曾宜萱中醫師指出，春季婦科問題好發，處於備孕階段、孕中、產後的女性應多加留意身心養護，並分別提出居家養護重點，替新生命的到來做足準備。

#備孕期

備孕期的夫妻最常遇見「體質不利於懷孕」的問題，影響懷孕機率。曾宜萱中醫師建議面對備孕困擾，能居家調理體質，增強子宮健康，並自行留意健康狀況，評估是否進一步尋求醫師協助。

1.荷爾蒙混亂：常見的表徵如手腳冰冷、經期混亂等，若女性體重過輕、體內脂質太少，也容易影響荷爾蒙製造。

2.黃體素不足：居家可自主測量月經來前的基礎體溫變化，若體溫升高未達0.3°C到0.5°C，或升高時間持續不足一周，即可能是黃體素不足。

3.身心不平衡：工作與家庭造成的心理壓力、營養不良等因素也可能影響備孕準備。在中醫觀點中，備孕的核心是「讓自己的身體健康平衡」，若民眾不清楚自身健康狀態，也能先透過西醫檢測確立病因，以利中醫師針對問題精準打擊。

▲▼中醫師傳授「孕期三階段」調養秘訣 。（圖／品牌提供）

#懷孕中

1.孕期前三個月：應盡量避免各式中、西醫藥物，除非便祕、頭痛等症狀嚴重影響日常生活，可經醫師建議服用特定止痛藥，一般輕度症狀則建議依靠多喝開水緩解。

2.孕期滿三個月後：中醫常以具有調理腸胃功能的「香砂六君子湯」來改善孕吐，但配方藥性偏溫熱，建議尋求中醫師評估，避免影響身體平衡。

#生產後

新手媽媽們產後應重視「氣血雙補」，曾宜萱中醫師建議使用路路通和王不留行等中藥增加奶量，並飲用杜仲茶舒緩腰痠不適。此外，家人的支持和陪伴有助於減輕壓力和疲勞，讓女性能更有效地調整身心、補足流失的氣血。

關鍵字：

備孕, 居家養護, 孕婦健康, 春季孕婦, 中醫建議

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