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韓星第一人！SOMI推個人彩妝品牌　首發四色打亮盤太漂亮

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Text／Marie Claire美麗佳人　Photo／Marie Claire美麗佳人

韓國彩妝師、資深美妝部落客推出自有彩妝品牌屢見不鮮，但這回是idol要推出彩妝品牌啦！由選秀節目出道、現在以SOLO身份活動的SOMI全昭彌，即將推出個人彩妝品牌글맆 GLYF。

SOMI全昭彌彩妝品牌：글맆 GLYF

SOMI是個不吝表達自己對彩妝喜愛的人，在造型上也常大膽嘗試不同的妝容、髮型和髮色等，也曾經親自拍攝影片告訴大家妝容步驟。這樣的SOMI昭彌個人彩妝品牌글맆 GLYF將在4月2日正式上線，在歐美國家有不少藝人推出自己的彩妝品牌，像是R.E.M. Beauty、Rare Beauty和Fenty Beauty等等，但在KPOP偶像中，SOMI可說是第一人。

▲SOMI 。（圖／翻攝自IG）

▲SOMI全昭彌推個人彩妝品牌。（圖／IG@somsomi0309）

SOMI提到自己擁有一間化妝間，很享受在彩妝中，而新成立的這個品牌也是她的心血。目前品牌架設了官網和IG帳號，官網在4月2日正式上線才能一探究竟，IG則透露了不少在產品發想期間的小花絮！品牌以紫色為主要色調，帶點金屬質感的logo可愛又有未來感。

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

第一款新品就是4色打亮，SOMI分享因為自己每次化妝時都要用到3款不同的打亮產品，不如就把他們全部做成一盤吧！是一款以自己的愛用為出發點的產品，四色打亮盤分別是粉、黃、藍和銀色，都帶點偏光，是很高調類型的產品，不管是鼻梁、顴骨、臥蠶或任何想要打亮的地方都可以放上，即便在暗處也很耀眼！

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

目前首發商品打亮盤的售價是43000韓元，相當於台幣1000出頭，大家會想嘗試看看嗎？

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關鍵字：

美麗佳人, Marie Claire, SOMI, 全昭彌

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