營養師點名「3款地雷食物」　恐讓肌膚變更糟

▲高鹽食物會加劇痘痘的生長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

痘痘、粉瘤常讓人困擾嗎？營養師夏子雯分享，若肌膚反覆有狀況，除了尋求專業醫師幫忙，飲食上的地雷食物也要避開，以免吃錯東西，皮膚越來越糟！

#精緻澱粉和醣類

如麵包、甜食、含糖飲料、冰淇淋等，奶類製品如牛奶、乳清蛋白等，會使胰島素分泌過量而增加IGF-1（類胰島素生長因子，進而刺激皮脂腺分泌過多的油脂。

#高油脂食物

高油脂食物就像是油炸食物，包括薯條、炸雞、洋芋片等，多吃容易造成身體發炎，進一步影響膚況。如油炸食物、洋芋片等，容易造成身體發炎

#高鹽食物

高鹽食物也要留意，像是加工肉品如火腿、培根，甚至是醃製物等，多吃會容易活躍皮脂腺，加劇痘痘的生長，記得平時也要多喝水，幫助增加身體的新陳代謝。

另外營養師夏子雯也推薦一款飲品幫助養出好肌膚，以新鮮的蘋果、無花果乾、羅漢果、百合、陳皮、杏仁、腰果，可以幫助身體抗氧化、抗發炎、甚至可以提升免疫力，以中醫來說：有健脾、潤肺、排毒、潤腸、消腫的功效，讓肌膚更健康。利用這些天然食材煮出的飲品會散發自然甜味，加水稀釋就可以當作日常飲水來源的一部分，記得把裡面的料吃一吃，同時增加膳食纖維的攝取。