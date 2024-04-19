fb ig video ETtoday search mobile

失落卻不知從何說起？心理師用「非語言方式」打開封閉心靈

>

文／蘇鈺茹、蔡詩詩、陳祺杰

你是否也曾有過茫然失落，內心有苦卻說不出的經驗？其實，還有更多「說」之外的方式，可以陪伴你度過人生中那些徬徨無助的時刻。人的一生中必然經歷過幾次的失落事件，可能是付出的努力沒能獲得相應的回報、投注的情感沒有及時的回應、想延續的關係戛然而止、無法再保有想守護的人事物、重視的需求遭到忽視、想逃避的卻被一再喚起……以上種種情況交織出每個人獨特的人生風景。

▲▼心理 。（示意圖／翻攝自IG tvn）

▲還有更多「說」之外的方式，可以陪伴你度過人生中那些徬徨無助的時刻。（示意圖／翻攝自IG tvn）

不想談，或是還沒有準備好要談

人在面對緊急、危機情況時，會以「戰」（比如：大吼大叫）、「逃」（比如：遠離刺激源）、「僵住／凍結」，或「討好」（比如：順從對方的要求）等方式反應，來保護自己。這些自我保護機制，在當下會以「生存」為首要目標，將情緒和想法凍結在身體中。在當事人尚未感覺足夠安全、環境仍有許多不確定性、不想面對、不知如何面對，或是原本的因應機制失去作用時，都會讓當事人不願意談，或不知道要如何談。

還有幾種情況，也會導致上述情況：

•當事人想談時，卻因為無法承受或不知如何因應隨之而起的強烈情緒，而害怕再次談及或無法好好表達。
•當事人試圖表達時，身旁的人無法好好接住當事人的情緒，導致當事人選擇噤聲，以免受到二次傷害。
•因社會文化、大眾習以為常地不去談或不回應、怕尷尬，導致當事人不知道這些情緒、這些狀況，是可以談的，並非是丟臉的事。

無論是上述何種情況，那些凍結在當事人身體裡的情緒和想法，沒能找到適當的出口時，就會以其他形式展現，例如：做惡夢、莫名焦慮，甚至是身心症狀（如：過度換氣、頭痛、腸胃不適、失眠等等）。

從非語言方式打開承接情緒的空間

當人感到痛苦，或情緒太過強烈時，可能會關閉身體感覺，並連帶關閉「感受」生命、「感受」活著的重要能力。自古以來，人類創造許多儀式、行為，來傳遞經驗、分享記憶、處理巨大的傷痛，我們同樣可以運用身體感受、肢體動作、藝術材料、音樂、遊戲等具備彈性與變化的非語言媒介，協助人們安心地表達內在難以言說的想法與感受，為人們在「無法忍受」或「難以忍受」的經驗中撐開一點空間，幫助他們承接內心複雜的情緒，陪伴他們進到「稍微可以忍受」的狀態，然後逐步開啟表達自我和彼此理解的可能性，最終得以整合生命經驗，獲得療癒，增進心理韌性。

▲▼ 《不想談也沒關係：心理師帶你以非語言方式，為封閉的心靈打開些許空間，擺脫失落，獲得療癒》 。（圖／商周提供）

▲《不想談也沒關係：心理師帶你以非語言方式，為封閉的心靈打開些許空間，擺脫失落，獲得療癒》 。（圖／商周提供）

★書名：《不想談也沒關係：心理師帶你以非語言方式，為封閉的心靈打開些許空間，擺脫失落，獲得療癒》
★作者：蘇鈺茹、蔡詩詩、陳祺杰
★出版社：商周文化
★出版日期：2024／4／09
★建議售價：NT$ 350

關鍵字：

心理療癒, 非語言表達, 失落, 藝術療癒, 心理韌性

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

林嘉欣狀態超好挺BALENCIAGA

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

邵雨薇愛上GUCCI炫彩蓬蓬包暗示吳慷仁

ET Fashion

推薦閱讀

跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　

跟有錢人的想法差在哪裡？3種可怕的「窮人思維」要改掉　

什麼都漲就是薪水不漲！「3個方法」教你增加被動收入

什麼都漲就是薪水不漲！「3個方法」教你增加被動收入

快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

快訊 ／ 朴寶劍4／22來台時間曝光！將現身桃園機場大廳見粉絲

韓男神李俊昊30日訪台　為伯爵揭幕準備電暈粉絲 鳳小岳自曝「領帶控」穿牛仔褲也要配！大推dunhill頂級訂製：可穿一輩子 練出傲人大腿縫！韓網美「零基礎深蹲」多一關鍵步驟迅速有感 IKEA夏日系列BRÖGGAN走復古風　鳳梨抱枕有夠可愛 孫藝真來台行頭大解析！絕美粉色穿搭　高跟鞋是凱特王妃愛牌 不想再加班！「5個方法」提升工作效率、準時下班 5個方法遠離自我PUA！不再被沮喪、壓力綁架

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面