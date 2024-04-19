失落卻不知從何說起？心理師用「非語言方式」打開封閉心靈

文／蘇鈺茹、蔡詩詩、陳祺杰

你是否也曾有過茫然失落，內心有苦卻說不出的經驗？其實，還有更多「說」之外的方式，可以陪伴你度過人生中那些徬徨無助的時刻。人的一生中必然經歷過幾次的失落事件，可能是付出的努力沒能獲得相應的回報、投注的情感沒有及時的回應、想延續的關係戛然而止、無法再保有想守護的人事物、重視的需求遭到忽視、想逃避的卻被一再喚起……以上種種情況交織出每個人獨特的人生風景。





▲還有更多「說」之外的方式，可以陪伴你度過人生中那些徬徨無助的時刻。（示意圖／翻攝自IG tvn）

不想談，或是還沒有準備好要談

人在面對緊急、危機情況時，會以「戰」（比如：大吼大叫）、「逃」（比如：遠離刺激源）、「僵住／凍結」，或「討好」（比如：順從對方的要求）等方式反應，來保護自己。這些自我保護機制，在當下會以「生存」為首要目標，將情緒和想法凍結在身體中。在當事人尚未感覺足夠安全、環境仍有許多不確定性、不想面對、不知如何面對，或是原本的因應機制失去作用時，都會讓當事人不願意談，或不知道要如何談。

還有幾種情況，也會導致上述情況：

•當事人想談時，卻因為無法承受或不知如何因應隨之而起的強烈情緒，而害怕再次談及或無法好好表達。

•當事人試圖表達時，身旁的人無法好好接住當事人的情緒，導致當事人選擇噤聲，以免受到二次傷害。

•因社會文化、大眾習以為常地不去談或不回應、怕尷尬，導致當事人不知道這些情緒、這些狀況，是可以談的，並非是丟臉的事。

無論是上述何種情況，那些凍結在當事人身體裡的情緒和想法，沒能找到適當的出口時，就會以其他形式展現，例如：做惡夢、莫名焦慮，甚至是身心症狀（如：過度換氣、頭痛、腸胃不適、失眠等等）。

從非語言方式打開承接情緒的空間

當人感到痛苦，或情緒太過強烈時，可能會關閉身體感覺，並連帶關閉「感受」生命、「感受」活著的重要能力。自古以來，人類創造許多儀式、行為，來傳遞經驗、分享記憶、處理巨大的傷痛，我們同樣可以運用身體感受、肢體動作、藝術材料、音樂、遊戲等具備彈性與變化的非語言媒介，協助人們安心地表達內在難以言說的想法與感受，為人們在「無法忍受」或「難以忍受」的經驗中撐開一點空間，幫助他們承接內心複雜的情緒，陪伴他們進到「稍微可以忍受」的狀態，然後逐步開啟表達自我和彼此理解的可能性，最終得以整合生命經驗，獲得療癒，增進心理韌性。

▲《不想談也沒關係：心理師帶你以非語言方式，為封閉的心靈打開些許空間，擺脫失落，獲得療癒》 。（圖／商周提供）

★書名：《不想談也沒關係：心理師帶你以非語言方式，為封閉的心靈打開些許空間，擺脫失落，獲得療癒》

★作者：蘇鈺茹、蔡詩詩、陳祺杰

★出版社：商周文化

★出版日期：2024／4／09

★建議售價：NT$ 350