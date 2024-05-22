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奶茶喝錯小心長痘還加速老化！皮膚科醫師教「護膚健康喝」秘訣

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▲▼皮膚科醫師教喝奶茶不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

▲皮膚科醫師提醒，常喝奶茶可能會影響肌膚狀況。

記者張毓容／台北報導　圖／達志示意圖、翻攝IG@thanks_kim

台灣人愛喝手搖飲，尤其珍珠奶茶更是許多人當作下午茶放鬆的小確幸，但皮膚科醫師劉靜就指出，奶茶、飲料喝錯，不僅容易長痘痘，還可能加速老化。她就從奶茶對肌膚的影響到該如何健康喝奶茶全都告訴你，讓你享受喝飲料之餘，也不用擔心傷害肌膚，加重粉刺痘痘狀況。

首先，劉醫師表示，奶茶的成分包含了茶、牛奶和糖，而其中糖和牛奶對肌膚都有不同程度的影響。

▲▼皮膚科醫師教喝奶茶不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

＃牛奶

牛奶對於奶茶來說必不可少，但對某些皮膚類型來說，需要避免攝取乳製品，其中的牛奶蛋白也被證明與痘痘相關。所以如果是容易冒痘的痘痘肌，劉醫師提醒，注意不要喝太多牛奶，建議可以選擇果茶或是不含奶的咖啡。

＃糖分

過量攝取糖分會讓血糖升高，血糖升高會導致胰島素增加，進而促使皮膚中的IGF-1（類胰島素生長因子）增加，而IGF-1的升高會刺激更多油脂分泌，加重粉刺、痘痘狀況。也有科學研究表明，高GI食物會讓痘痘更嚴重。

同時，攝取過多的糖分會導致皮膚的蛋白質產生糖化，像是膠原蛋白，而導致皮膚老化，糖也可能會導致更多刺激性皮膚問題。

▲▼皮膚科醫師教喝奶茶不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

因此若是想喝奶茶，劉醫師建議盡量選擇無糖或是微糖的選項；點果茶類飲料時，因為水果本身就有大量的天然糖分，建議盡量選擇無糖，如果真的覺得喝不慣，可以選擇加一點糖就好。

如果經常喝飲料，建議選擇喝無糖茶或是黑咖啡，綠茶富含抗氧化劑，對皮膚很好。另外，有些人的皮膚對糖分很敏感，很容易爆痘，建議不要另外加料，像是珍珠、粉條、粉粿等，以減少飲料中的碳水和糖分。如果無法喝無糖茶，也要盡量選擇半糖、微糖，或是黑咖啡也是一個很好的選擇，長期攝入咖啡因對身體和皮膚都有很多好處。

▲▼皮膚科醫師教喝奶茶不長痘。（圖／達志示意圖、翻攝ＩＧ）

最後劉醫師也強調，皮膚很容易長痘痘的人，建議避免常喝牛奶，但如果你沒有這個困擾，可以不用特別避開，選擇不含糖的飲料或咖啡都可。若平時不太喝飲料，偶爾喝上一杯正常糖分的奶茶，甚至加上其他配料，稍微放縱一下，也是完全OK的；但若是忍不住經常喝飲料的話，就需要注意一下，選擇更健康、少糖的飲料。 

關鍵字：

保養, 護膚, 痘痘, 痤瘡, 粉刺, 長痘, 冒痘, 奶茶, 珍珠奶茶, 飲料, 老化, 健康, 秘訣, 皮膚科醫師, 醫生

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