痘痘粉刺冒不停？營養師：建議戒「麩質食物」改善

▲義大利麵屬於有麩質食物。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

最近痘痘粉刺冒不停？營養師程涵宇建議，除了少吃油炸品、早睡以外，選擇無麩質食物也是個好選擇，無麩質食物到底是什麼？營養師教你一次搞清楚。

▲（圖／翻攝自FB/營養師程涵宇）

營養師程涵宇指出麩質是一種可以增添食物的筋性及黏性的特殊蛋白質，存在於小麥、大麥、黑麥等穀物中，可以賦予食物豐富的口感。像是麵包、麵條、PIZZA、義大利麵、麵粉、啤酒、蛋糕、餅乾、鬆餅都屬於麩質食物。

她也提到由於麩質蛋白無法像其他蛋白一樣，在人體腸道裡完全分解成小分子胺基酸，容易在某些人身上會引發過敏反應，像是消化不良、腹瀉、痘痘、粉刺等症狀。也因如此越來越多人開始戒麩，她也點名「3類人」吃無麩質飲食較適合。

#粉刺痘痘長不停

對麩質敏感也是造成粉刺痘痘沒辦法改善的原因之一，比起持續的藥物治療，更建議以無麩質飲食來改善粉刺痘痘惡化的情形。

#小麥過敏

免疫系統誤將小麥中的麩質或一些其他蛋白質當作病毒或細菌等致病因子所致。免疫系統產生蛋白質抗體，讓免疫系統做出反應，這種反應可能導致呼吸困難等症狀。

#乳糜瀉

是一種人體腸道受到麩質刺激而引起的腸道過敏反應，會造成吸收不良、腹瀉情形，因此無麩質飲食是治療乳糜瀉唯一有效的方法。