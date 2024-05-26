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睡醒反而更累？營養師：睡前別碰「3種食物」以免影響睡眠

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▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

▲擁有優質睡眠是現代人的理想目標。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

最近晚上睡不著，即便睡著也很淺眠？想要改善睡眠品質，營養師高敏敏建議可以補充好眠營養素，吃對東西幫助快快入睡，同時也提醒睡前有三種食物不要碰，以免影響睡眠。

#礦物質鈣

營養師高敏敏表示，鈣不只能幫助維持骨骼健康，睡前吃還能幫助睡眠，像是補充小魚乾、豆乾、牛奶、杏仁、莧菜，都有穩定神經、放鬆肌肉 避免半夜抽筋的功效。衛福部建議，成年人每日鈣質攝取量為1000mg，13-18歲的青少年為1200mg。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#礦物質鎂

鎂可以提升褪黑激素、降低皮質醇，使睡眠品質更好，不只如此更是與肌肉的放鬆和收縮相關，補充足夠的鎂，還能幫著血管放鬆、降低血壓，像是黃豆、香蕉、南瓜籽、菠菜都是好選擇。

#色胺酸

色胺酸是血清素、褪黑激素的原料，掌管我們的心情和睡眠，身體補充色胺酸後，會先組成血清素來幫助放鬆心情，再進一步生成褪黑激素幫助睡眠，建議補充起司、雞胸肉、豬里肌、雞蛋、黑豆等食材。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

#維生素B2、B6

維生素B6有維持神經穩定性、消除焦慮的功效，和維生素B2一起作用，可幫助合成血清素，使色胺酸轉換成褪黑激素幫助睡眠。富含維生素B2、B6的食物包括牛奶、燕麥、瘦肉、魚類、堅果種子類、豆蛋類。

▲▼營養師：「3種食物」不要睡前吃 。（圖／Unsplash）

除了以上營養素以外，營養師也建議睡前不要吃三種食物，以免睡不好。

1.高熱量宵夜：增加腸胃負擔、胃酸逆流、火燒心。

2.酒精：看似助眠，其實酒精代謝容易淺眠，使睡眠品質更差。

3.咖啡因飲品：（像是茶飲、咖啡、可樂）過量的咖啡因會刺激交感神經，容易抑制睡意。

關鍵字：

睡眠, 營養素, 食物, 睡眠品質, 好眠

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