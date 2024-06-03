蟹肉棒裡沒蟹肉！營養師曝10種「假食物陷阱」　你中了幾個？

▲營養師揭秘，有些食品的成分跟大家想的不同。

記者張毓容／台北報導 圖／達志示意圖

食安問題常藏在日常生活中，除了食物不潔外，不少食物成分也暗藏玄機。知名營養師高敏敏就表示，很多食物都是「掛羊頭賣狗肉」，裡面的食材都被悄悄換成大家意想不到食材，像是蟹肉棒裡沒有蟹肉、鮪魚罐頭可能是鰹魚製成等，她就指出10種「假食物陷阱」，看看你常吃幾種？

＃章魚燒



章魚燒裡可能是魷魚。曾有報導指出，業者為了節省成本，將章魚換成較低價的魷魚。

＃蟹肉棒



雖然叫蟹肉棒，但裡面可能連蟹肉都沒有，可能是魚漿＋澱粉＋大豆粉，可能是用不同種魚肉製成有彈性的魚漿，其餘則是調味料、大豆等等混合物。

＃鮪魚罐頭



可能是鰹魚製成。其實食藥署早已公布，「鮪魚罐頭可用鰹魚製作」，只需要在原料標示註明「SKIPJACK TUNA」，而兩者皆屬於鯖科鮪屬。

＃松露油



可能是橄欖油＋合成化學品（二甲硫基甲烷）。松露本身就是很珍貴且昂貴的食材，只要灑一點在料理上就會增加香氣，不過很少商家會真的用黑松露去製作松露油，因為價格會很高昂，所以大多都是橄欖油＋化學用料製成。

＃特級初榨橄欖油



可能是廉價油（大豆油/花生油）。美國就曾有特級初榨橄欖油是以大豆油組成，而根據「富比世」報導，全球有高比例的特級初榨橄欖油，也都可能是加了廉價油。

＃魚子醬



有些魚子醬可能是鱒魚或鮭魚卵。高級食材魚子醬是野生的鱘魚卵，因過度捕撈，導致價格更高，因此市面上就出現了鱒魚、鮭魚的卵，顏色通常是紅色、金黃、咖啡色。

＃鱈魚



可能是油魚。鱈魚肉質雪白細嫩、富含多種維生素，但價格也相對高，而油魚的肉會呈現黃白色，通常會標示為俗名「圓鱈/扁鱈」、「智利海鱸/大比目魚」，但油魚含有人體無法消化的蠟脂，有些人吃了之後會出現腹瀉。

＃楓糖漿



可能是煎餅糖漿。根據居家雜誌Real Simple的報導，真正的楓糖漿會在瓶子、成分註明，因此標示有「煎餅糖漿」則不含有真正的楓糖漿。

＃即溶咖啡粉



可能是咖啡渣混合澱粉。即溶咖啡粉內可能包含穀物、焦糖、澱粉、麥芽、無花果⋯等成分。

＃帕瑪森乾酪



可能是廉價起司＋纖維素。多數的帕瑪森乾酪通常是廉價起司＋很便宜的纖維素，而美國FDA也讓這樣的商品合法。

最後，高敏敏也分享如何避免吃進「假食物」的秘訣。

1.選擇商家



跟信譽良好的食品商家購買。

2.檢查標示



購買前仔細閱讀食品成分表。

3.觀察外觀



認識食材外觀，篩選對的食品。

4.分散風險



不要限定購買特定品牌或食物。