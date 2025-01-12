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新年必買5大「威士忌禮盒」　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

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坦杜推出應景的「蛇年生肖版雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，無論口感或尾韻，都很適合寒冬聚餐飲用。（3,600元／瓶，麥立得提供）

▲坦杜推出應景的「蛇年生肖版雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」，無論口感或尾韻，都很適合寒冬聚餐飲用。3,600元／瓶。（麥立得提供）

圖文／鏡週刊

春節期間走親訪友，手上免不了要拎點禮物，兩串蕉太寒酸，倒不如拎一盒包裝得漂漂亮亮的威士忌，價格高貴不貴，口味人人鍾意，還蘊含吉祥寓意，有好酒相伴，過年摸牌手氣暢順，新年運勢節節高昇。

每年到了農曆年前，總有烈酒春節禮盒應景上市，為大家解決不少送禮的煩惱。2025適逢「蛇」來運轉的乙巳年，拎一盒美美的威士忌禮盒拜訪親友，想必到哪裡都會大受歡迎。

一、仕高利達：開運小威杯　助力牌桌上大殺四方

台灣人過年總要上麻將桌摸兩把，才有新年的熱鬧氣氛。仕高利達蘇格蘭威士忌2025春節禮盒便一次滿足台灣人過年的兩大需求，亮眼盒身結合「碰」、「發」、「胡」等象徵財運與福氣的麻將大字，搭配仕高利達12年、仕高利達金雪莉與仕高利達金牌等經典酒款，組成三款開運禮盒，還大方加碼開運「胡的正神小威杯」、50ml小酒等驚喜，新春送禮何必選擇，三款都來一份就對了。三款禮盒依酒款建議售價480元起，詳情請洽全台指定菸酒專賣店、量販店、超市與四大超商。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲2024年多項國際大賽金獎、銀獎的「仕高利達12年」，以濃郁花果香氣獲得酒迷青睞，2025新春禮盒特地設計「開門就胡」的開箱體驗，再印上「一手好牌」、「連五拉五」、「天胡地聽」等牌桌吉祥話，無倫是否為雀友，都能感受到文字念力的強大加持，蛇年行運、無往不利。（仕高利達提供）

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

 ▲在西班牙雪莉桶中陳年的「仕高利達金雪莉」，以蜂蜜麥芽的香醇著稱，開運禮盒結合應景討喜的「發」字，不僅明喻仕高利達金雪莉桶香、蜜香與花果香齊「發」，也恭賀大家蛇年「發」富「發」貴、意氣風「發」。（仕高利達提供）

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲專為台灣市場量身打造的「仕高利達金牌」嚴選橡木桶陳釀，賦予酒體蜜香與花果香。「碰」是方城之戰預告勝利的呼聲，將其融入禮盒包裝，期盼獲贈佳釀的幸運兒能在牌桌上手氣順、碰碰胡，蛇年一路行來也能連「碰」好運、連「碰」貴人。（仕高利達提供）

二、金車噶瑪蘭：百花齊放　吉祥富貴自然來

喜迎2025新春之際，噶瑪蘭威士忌以象徵吉祥富貴與幸福美好的「百花綻放」為主題，推出「噶瑪蘭山川首席葡萄酒桶單一麥芽威士忌」、「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」及「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」等三款年度禮盒。

禮盒設計以氣派金、喜氣紅、高雅藍為主色調，分別以牡丹象徵繁榮富貴、桃花傳遞幸福美滿、梅花展現堅韌與高雅，並搭配台灣特有的台灣藍鵲、櫻花鉤吻鮭及寬尾鳳蝶等元素，凸顯在地生態與文化意涵，象徵新年的振翅高飛與嶄新轉變。此外也融入流動的祥雲與山水紋，象徵吉祥、財富與穩健進步。每款禮盒皆搭贈噶瑪蘭品酩聞香杯，更多商品詳情可洽全台噶瑪蘭展售中心、噶瑪蘭酒堡門市、噶瑪蘭威士忌酒吧、全台指定菸酒專賣店、量販店及四大超商。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲「噶瑪蘭山川首席葡萄酒桶單一麥芽威士忌」延續著山川首席系列的過桶工藝，揉合一次波本桶與多款二次風味桶，並置於Vinho葡萄酒桶中熟成，口感更加圓潤醇厚。禮盒的梅花設計輔以流動水紋寓意「財源滾滾」與「順風順水」。1,700元／瓶。（金車噶瑪蘭提供）

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▲「噶瑪蘭層豐雪莉3桶單一麥芽威士忌」以具有濃郁果乾香氣的Oloroso雪莉桶威士忌，加入甜雪莉代表的PX桶和Moscatel桶醞釀的酒液，口感順滑圓潤，適合搭餐品飲。禮盒設計的盛開桃花象徵春天降臨，台灣寬尾鳳蝶翩翩飛舞，代表著幸福的美好願景。2,500元／瓶。（金車噶瑪蘭提供）

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲「經典獨奏Vinho葡萄酒桶威士忌原酒單一麥芽威士忌」選用全球優質產區葡萄酒桶，搭配噶瑪蘭獨有的STR燒烤桶技術，熟成後的Vinho威士忌口感圓潤醇厚、香氣豐富。禮盒以「花中之王」的牡丹為主題，並巧妙融入台灣藍鵲展翅飛翔，寓意新的一年大展宏圖。3,700元／瓶。（金車噶瑪蘭提供）

三、坦杜：金箔與筆鋒流動　打造蛇年限定奢華

以優雅著稱的麥立得洋酒台灣分公司，旗下三大品牌都在蛇年推出限定款新春禮盒。作為麥立得核心品牌的「坦杜TAMTHU」，精心設計了生肖系列蛇年限定版，以及經典款12年兩款禮盒。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲麥立得洋酒台灣分公司全體團隊的尾牙大合照。（麥立得提供）

坦杜蛇年限定版延續生肖系列傳統，以觸感立體、細緻刻畫的吉祥金蛇貫穿禮盒主視覺；外盒採深褚紅設計，點綴金箔與毛筆流動筆觸，通透鏤空的盒型，讓深琥珀色酒液飽滿綻放，完美展現東方奢華美感。蛇年生肖系列依然採小批次限量發售，100%訂製雪莉桶熟成的批次強度、不添加一滴焦糖，展現濃郁的太妃糖與烏梅香氣，口感深邃悠長。

坦杜12年禮盒則以帝王紫金為主色調，內含迷你酒與水晶威杯，充滿霸氣又不失精緻沉穩的格調。兩款禮盒無論酒液或外盒設計，都能帶來視覺與味覺的雙重震撼，祝願新的一年迎向嶄新的蛻變。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲「坦杜蛇年生肖版雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」洋溢冬季香料的濃郁氣息，入口有雪莉的甜美與烏梅的酸甜感。3,600元／瓶。（麥立得提供）

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▲「坦杜12年雪莉桶單一麥芽蘇格蘭威士忌」呈現圓潤的雪莉桶香氣，口感絲滑柔軟，尾韻洋溢辛香氣息。1,800元／瓶。（麥立得提供）

四、格蘭哥尼：展翅高飛的大雁

同屬麥立德旗下、以慢速蒸餾與訂製雪莉桶聞名的「格蘭哥尼單一麥芽威士忌」，今年特地以氣勢非凡的展翅大雁羽翼，作為新年禮盒主視覺，金黃光輝隨羽毛流動，象徵優雅與輕盈。

格蘭哥尼12年禮盒內附50ml迷你酒，酒液經時光洗禮，入口後綻放出紅蘋果香甜氣息，優雅平衡；15年禮盒則搭配新年限定鑽石雕刻玻璃杯，琥珀色酒液散發可口麥芽香，熱帶水果的尾韻如豐收般圓滿，讓每一口都充滿節慶氣息。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲「格蘭哥尼12年單一麥芽蘇格蘭威士忌」的酒色金黃，口感洋溢太妃蘋果、薑汁、蘇格蘭奶油酥餅的氣味。1,600元／瓶。（麥立得提供）

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▲「格蘭哥尼15年單一麥芽蘇格蘭威士忌」的酒液呈現明亮的琥珀色，帶來溫暖的辛香料及橡木氣息。2,200元／瓶。（麥立得提供）

五、天空之島：優雅深紅 襯托自由迷幻蛇年氛圍

為迎接蛇年，麥立得旗下的「天空之島ISLE SKYE」特別推出優雅的深紅色禮盒，正面印有經典天空之島山脈圖騰，點綴緋紅星空與層層雲海，營造出迷幻神祕的奢華氛圍，完美詮釋千變萬化的島嶼特質。

作為稀有高年份的淡煙燻雪莉風格威士忌，天空之島21年展現優雅煙燻及甜美果乾的柔和風味，渾厚酒液如島嶼海風般在舌尖上緩緩起伏，令人一口傾倒，為飲者帶來一波波感官盛宴。蛇年禮盒還附上極光璀璨對飲威士忌杯，最適合春節時與親密夥伴喜氣對飲。購買以上「坦杜」、「格蘭哥尼」及「天空之島」禮盒可洽各大菸酒專賣店，或撥打麥立得洋酒尊榮服務專線0800-636-689洽詢。

蛇年必買五大烈酒禮盒　花開富貴、打牌必發、蛇年吉祥都在其中

▲「天空之島21年蘇格蘭威士忌」帶有橡木氣息、甜美果乾、一絲泥煤及煙燻氣息，蛇年禮盒還附贈一對威士忌杯。2,600元／瓶。（麥立得提供）

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關鍵字：

鏡週刊, 蛇年, 威士忌, 禮盒, 新年

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