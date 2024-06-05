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專家教你「吃粽不發胖」原則：中午之前吃、搭配2種水果助消化

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▲▼專家教你「吃粽不發胖」原則 。（圖／Unsplash）

▲吃粽子先後順序有技巧。（圖／Unsplash、Pixabay，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季即將到來，你的減重計畫是否達標了呢？隨之而來的端午假期，可能又會讓體重拉警報，一顆傳統肉粽約760大卡，若一天吃超過兩顆，一周就會變重將近2公斤，想要享受美食不發胖，聽聽專業說法教你怎麼吃。

▲▼專家教你「吃粽不發胖」原則 。（圖／Pixabay、Unsplash）

再過幾天就是端午假期，不論傳統市場或是飯店業者紛紛推出各式琳瑯滿目的肉粽前來應景，傳統肉粽一顆約760大卡，相當於騎自行車3小時、健走3.5小時、慢跑1.5小時才能消耗。

▲▼專家教你「吃粽不發胖」原則 。（圖／Pixabay、Unsplash）

專家提醒，若一天吃超過兩顆，一周就有可能會增重將近兩公斤。因此一天至多一顆，盡可能於中午前食用，以利有消化的時間，或者挑選改良式肉粽，內餡選擇全瘦絞肉減少油脂，植物性蛋白質豆干取代蛋黃減少熱量，沾醬部分也減量避免攝取過多鈉含量引起血壓升高。若有心血管或糖尿病患者，建議進食順序為菜→湯→澱粉(粽子外層)→肉，蔬果類可選擇如綠色奇異果、鳳梨等含有蛋白質分解酵素有助消化。另外肉粽的鈉含量偏高，也容易造成水腫現象

基本上遵循以上吃法，體重不至於爆增，京都堂中醫林英任醫師也表示，若急於求成來快速達到體重下降，恐造成日後產生溜溜球效應。減重應該循序漸進且對症下藥，更是多面向的規劃，均衡飲食之外，搭配穴位埋線與中藥來輔助減重且穩定進行。

關鍵字：

端午節, 減重, 肉粽, 飲食, 瘦身

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