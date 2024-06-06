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歐美超紅的「睡眠觀光Sleep tourism」是什麼？放鬆身心成趨勢

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記者鮑璿安／台北報導

疫情過後，大家的旅遊形態也發生變化，對於每天睡眠不足，出遊只想要耍廢的人而言，近期掀起討論的「Sleep tourism」睡眠觀光就非常適合他們。

Sleep tourism是什麼？

▲▼托澤爾安納塔拉撒哈拉托澤爾度假村。（圖／Booking.com提供）

▲Sleep tourism興起。（示意圖／Booking.com提供，以下同）

Sleep tourism興起代表旅遊的目的已經悄悄改變了，不再只是盡情遊玩而已，「睡眠觀光」顧名思義是住飯店只想要好好睡覺，不少旅行度假村或是酒店會提供特別設計的寢具、噪音控制設備以及阻隔光線的窗簾，以確保旅客能夠獲得良好的睡眠品質。一些旅遊業者也致力於教育旅客有關睡眠健康的知識和技巧，例如如何建立健康的睡眠習慣、如何處理時差等。

例如倫敦的加多甘貝爾蒙飯店（The Cadogan Belmond Hotel London）就有sleep concierge「睡眠禮賓服務」，睡眠管家通常會與客人進行一對一的諮詢，了解他們的個人需求和偏好，可以提供關於床墊、枕頭、寢具和睡眠環境的建議，以確保客人能夠獲得最舒適和理想的睡眠環境。

▲▼托澤爾安納塔拉撒哈拉托澤爾度假村。（圖／Booking.com提供）

對於如何提升睡眠品質，以下是一些建議：

1. 創建一個適合睡眠的環境：保持房間的溫度、照明和噪音水平適宜，使用舒適的寢具和枕頭。

2. 建立健康的睡眠習慣：保持固定的睡覺和起床時間，避免在床上做與睡眠無關的活動，例如看手機或電視。

3. 避免刺激性飲品和食物：例如咖啡因和糖分過高的飲品，以及辛辣或油膩的食物。

4. 適度的運動：適度的體育運動可以幫助提升睡眠品質，但避免在睡前過於劇烈的運動。

5. 學習壓力管理技巧：壓力是影響睡眠品質的主要因素之一，學習壓力管理技巧，例如冥想、呼吸練習或放鬆技巧，可以幫助減輕壓力並促進入睡。

關鍵字：

睡眠觀光, 旅遊趨勢, 睡眠品質, 旅行度假, 放鬆

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