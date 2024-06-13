營養師教你補充4款「關鍵營養素」　頭髮瘋長更健康

▲補充關鍵營養素讓頭髮快快長長。（圖／Unsplash，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

剪短了頭髮，又想要趕快留長，為什麼頭髮長好慢？營養師程涵宇分享，其實只要吃對營養，頭髮也能長得快且更有韌性，想要擁有一頭健康的蓬鬆秀髮，其實一點都不難。

#豐富蛋白質→頭皮頭髮建構的根本

體內的酵素、指甲、頭髮、毛囊等都是由蛋白質構成，所以當蛋白質攝取不足，就會有掉髮問題，建議可以補充牛奶、雞蛋和雞胸肉，另外也可以選擇人體吸收率及利用率高的優質蛋白，像是雞蛋、雞胸肉長頭髮超有效率。

#維生素A→維持毛囊正常分化

營養師程涵宇表示，若身體缺乏維生素A，可能會導致掉髮和毛囊過度角質化。維生素A在毛囊生長、分化和維持方面扮演重要的角色，能幫助讓頭皮毛囊健康生長及新陳代謝，建議可以從補充菠菜、胡蘿蔔、櫛瓜、芒果著手。

#維生素Ｃ→維持健康髮韌性

維生素Ｃ能夠促進膠原蛋白的形成，膠原蛋白能夠強化頭髮韌性，防止頭髮變脆或斷裂，維生素Ｃ還能夠幫助促進鐵的吸收有助頭髮生長，讓頭皮代謝循環更好，像是補充奇異果、芭樂、小番茄、柑橘都是好選擇。

#維生素→頭皮健康屏障

維生素E能調節頭皮的油脂平衡，提升頭皮保護力。堅果種子類富含維生素E，也有多種有益頭髮生長、頭皮健康營養素，像是維生素B群、維生素Ｅ、必需脂肪酸、鋅及Omega-3多元不飽和脂肪酸，有助於維持頭皮健康，促進毛髮生長，推薦補充腰果、芝麻、橄欖油、酪梨等食物都不錯，記得挑選原味堅果、天然少加工、不過量購買，一天一湯匙剛剛好，開封後要記得放到冷藏保存。