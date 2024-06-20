《墨雨雲間》絕美珍珠妝原來真有其事！吳謹言、楊超越美出新高度

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陸劇《墨雨雲間》上映後收視率表現亮眼，連劇中女演員們的妝容更成為一大亮點，超吸睛的「珍珠妝」原來不是憑空想像，而是參考真實歷史出現的妝容！

《墨雨雲間》亮點之一「珍珠妝」



陸劇《墨雨雲間》一開播就登上中國優酷2024新劇開播首日播放量冠軍，「大女主復仇」情節成功博得話題熱度，連帶使得劇中女性角色們的一舉一動都成為關注焦點。其中討論度最高的就是劇中遇到正式場合時，眾人紛紛畫上的「珍珠妝」。

「珍珠妝」原來是宋朝的流行妝容

其實劇中的珍珠妝是真的存在取材自宋朝，承襲自唐朝的花鈿妝，但是宋朝又崇尚淡雅，比較不喜歡花鈿的豔麗感，因此改用有純潔自然含義的白色珍珠取代。通常在畫好全妝妝容後，再於額頭、鬢角，甚至是嘴角貼上珍珠就完成了。

珍珠妝也常常和三白妝一起搭配出現，所謂的「三白妝」就是在畫好妝後，在額頭、鼻子、下巴三處塗上白粉提亮，概念其實很像現在的「打亮」，可以讓臉部看起來更立體。

因為珍珠較貴，通常只有皇室與貴族才會使用，讓珍珠妝成為身份地位的象徵。而且地位越尊貴，使用的珍珠顆數也越多。

有趣的是，古代據說是用魚骨久熬後的膠質來黏貼珍珠，黏性好又天然，而要卸掉珍珠時只要用熱水敷一下就可以，非常方便又環保。

從歷史畫像中就可以看到宋朝的珍珠妝。

先前陸劇《清平樂》中，因為歷史是在宋朝，飾演朝皇后的江疏影也經常出現珍珠妝的裝扮。

《墨雨雲間》以「珍珠妝」比美



《墨雨雲間》在典禮、宴會上，眾女角都畫上珍珠妝比美。

女主角「薛芳菲」吳謹言受邀進宮的珍珠妝被稱讚靈動可愛。

被譽為最有仙氣的「姜梨」楊超越珍珠妝。

「婉寧公主」的珍珠妝。

歌手劉些寧飾演「姜若瑤」的珍珠妝。

演出狠心繼母「季淑然」的陳喬恩自然也少不了珍珠妝。

「姜老夫人」劉雪華同樣有珍珠妝。

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