髮型師親授燙捲髮烘罩用法！避免毛躁、風速調整　輕鬆維持漂亮捲度

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燙了捲髮想要輕鬆維持，想試著使用烘罩卻發現反而更毛躁？究竟該如何正確使用烘罩，這次《美麗佳人》採訪到WHENEVER Hair Salon負責人Wen温來解答。

烘罩的原理

比起吹風機的直接風力，烘罩的風口是散狀、風力也比較小，能避免因風大把捲度吹散，但在使用上需要搭配造型品或髮品，如慕斯、髮乳等，才能避免毛躁。

誰適合使用烘罩？

任何的頭髮都可以使用烘罩整理，端看髮質或是想呈現的造型。若是吹乾後容易感到毛躁的髮質，就可以以烘罩搭配慕斯、髮乳來整理。

烘罩 VS 其他適合捲髮的吹乾方式

比較常見捲髮的吹乾造型有手繞吹跟烘罩。手繞像是把頭髮以扭轉的方式呈現捲度，讓捲度造型時可以更有光澤度，會有電棒造型的效果，吹乾就能擁有光澤。烘罩則是透過造型品與散狀風力較弱的特性，去呈現頭髮捲度，需要搭配造型品才有光澤，但在操作上比較容易。

使用烘罩為什麼會失敗？

最常見的原因是沒有先梳理頭髮、上造型品。正確使用方式是首先要先把頭髮打濕或是在洗完頭擦乾不低水的狀態，用寬梳子梳開，接著上造型品，先在濕髮的時候塑造自己喜歡的形狀，然後在烘乾過程中手不要梳開頭髮，輕輕靠上烘乾即可，烘乾後梳開、手撥開頭髮就完成了。

烘罩適合的風速風溫

至於在使用烘罩時應該如何選擇風速、風溫，建議不要選擇太高速、太高溫，選擇中間溫度、中速風，可以降低毛躁。

造型品／保養品搭配

髮肌保養品有分成清潔、日常護理、周護理的產品，就像日常使用在臉上的保養品一樣，根據不同的髮質跟需求可以選擇不同類型的產品，像每天使用的頭皮精華、髮油等。

至於造型品則是在出門前或拍攝時使用，也可以分成打底、造型、定型三種。以資生堂專業美髮為例，打底造型品可以在使用熱工具如電捲棒前，例如柔捲抗熱噴霧，在造型前均勻噴灑在頭髮上，減少熱能傷害、使頭髮更強韌、捲度更持久。也可以依照想要的髮型選擇，希望蓬鬆自然感可以使用雪紡造型乳；想打造空氣飄逸的自然捲度、立體曲線造型可以使用雪凍造型膠，使髮束更集中、捲度更持久立體。定型液可以使用硬度較自然的黑武伶定型霧，或是更持久的黑武士定型霧，維持髮型線條，自然不起屑。

▲造型品可以分成打底、造型、定型三種。（圖／IG@shiseidoprotw）

根據髮品的不同，髮油與髮乳通常是作為日常保養或造型前的打底，修護染燙受損的髮質，將精華鎖進髮芯中，使髮絲不毛躁、更好打理。慕斯的重量較低、有起泡的特性，待乾燥後能夠打造更有空氣感的造型，同時也能讓髮絲定型。現在流行的韓系自然波紋比較適合使用造型乳、髮膠的質地，造型度適中，髮絲在行動中更顯自然、健康與明亮。而髮蠟通常造型能力較強，適合捲度密集、明顯的髮型，使捲度固定，會比較有霧感的性質。

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