鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

▲迎接暑假,跟著宋芸樺、章廣辰把New Balance話題鞋款直接套上腳,自在型走的氣場瞬間和每個場合都一搭即合!(圖/品牌提供,下同)

想要引領2024下半年這一波時髦浪頭,就不能不注意到3個字——鬆弛感!低調單色、簡約剪裁又略帶柔軟貼身的衣物都準備好了,但鞋履呢?對於重視穿搭的潮男型女來說,一雙合適的鞋子對於整體造型的影響絕對不容小覷。迎接暑假,不如把New Balance話題新款RC42和1906R直接套上腳,自在型走的氣場瞬間和每個場合都一搭即合,這個夏日絕對要有的Chillout Vibe,交給NB準沒錯!

▲這個夏天,和宋芸樺、章廣辰一起追求優雅兼具休閒的鬆弛感吧!

鬆弛感的真諦就是——毫不費力地展現自在優雅!每天走跳辦公室的OL,要怎麼穿出從容自在、游刃有餘的態度?跟著宋芸樺簡單穿上運動背心、下著時尚寬褲,再套件時髦的亞麻西外,最後當然還要搭配預備在IG洗版一波的New Balance RC42!

這雙鞋款首次現身是在2023年巴黎時裝週的秀場上,優雅迎上無數潮流達人目光的RC42,設計靈感來自引領1970年代時尚的低調訓練鞋並融入現代元素,如今RC42擁有極簡時尚的外型、帶有亮眼麂皮點綴的鞋頭、鞋側與後跟,於細節處完美復刻了當代低調優雅的元素。套上RC42,瞬間樹立起的自信迷人狀態,絕對讓同事們眼睛一亮。

▲▼套上New Balance簡約精緻白色RC42,即使穿梭在忙碌的辦公室,也能悠閒自在氣場大開!

然而,腳蹬New Balance RC42也可以一秒從辦公室仙女秒變身成撒糖小情侶!平日以優雅鬆弛感在職場上恣意發光的你,到了假日也別忘了和另一半來場浪漫約會。至於要怎麼穿才能打造個性放閃的潮流CP感,那就Follow宋芸樺和章廣辰如何把RC42穿成甜蜜的形狀!

誰說情侶鞋一定要穿同款同色?這個夏天和宋芸樺、章廣辰學學低調放閃術,以同款不同色系的明顯對比,讓大家的眼光都不自覺停留在你們的腳上!RC42帶來的休閒鬆弛運動風,無論搭配連身洋裝或是襯衫短褲、跑咖啡廳或是郊遊走走,展現自在型走的率性感,都能完美融合所有約會場景,每一步都充滿自信與魅力。

▲▼這就是NB想要傳遞給鞋友的Chillout Vibe,無論在忙碌辦公室或是文青咖啡館,都要讓你感到舒適自在!

和另一半約會完,男生也別忘了找朋友聚聚,如果想在兄弟面前不著痕跡地時髦帥一波,那就跟著章廣辰穿上1906R吧!前身為2009年問世的MR1906,因為匯集當代最先進設計與科技於一身,被譽為千禧年代初期的跑鞋王者。現今的1906R承襲此精神與概念,不僅保留原版的精髓,更加入了全新的科技元素!

鞋友重視的鞋底部分,採用了當今最新ABZORB中底與N-ergy高回饋緩震科技,再加上Stability Web鞋橋穩定裝置,能有效吸收衝擊力,穿上1906R無論走路散步,都能享受極致的舒適感受。兼具機能與顏值的1906R,讓你和超Chill的章廣辰一樣隨性切換運動與時尚模式,任何時候都休閒有型。

▲▼全新1906R將功能與美學完美融合,全新配色讓你任何時候都更加出眾有型!

恣意自在型走的New Balance RC42與1960R系列,除了帥氣鞋型,當然還有無限玩心!全新系列首次與國民人氣零食「華元-波的多蚵仔煎洋芋片」推出限量包裝,大走簡約韓系插畫風格的包裝,還加上絕對會引起共鳴的上班族語錄,既然都購入了鞋款,說什麼也不能錯過與限量包裝合影一波的機會吧,最近想在社群發出最時髦的打卡美照,畫面一定要有它。



▲▼New Balance RC42與1960R系列,也同步與國民人氣零食「華元・波的多蚵仔煎洋芋片」推出限量包裝;號稱療癒茶飲第一品牌的「再睡5分鐘」,也在7/10推出與New Balance合作的最潮杯套與限量貼紙!

號稱療癒茶飲第一品牌的「再睡5分鐘」,也在7/10推出與New Balance合作的最潮杯套與限量貼紙,時尚鞋款與人氣茶飲的異業結合,撞出清爽又文青感滿滿的火花,造型感與療癒感全都要的NB發燒友,千萬別錯過這一波的蒐藏機會。

從去年秋冬就蔓延整個時尚圈的鬆弛感風潮,如今看來完全沒有要退燒的跡象,為了讓你的鞋櫃在下半年持續走在時尚最前端,現在就幫它號召全新的時尚夥伴吧!讓New Balance RC42和1906R為這股鬆弛風潮增添不同活力,展開令人期待的全新序曲,同時帶你自在型走,從容優雅迎接每一場挑戰與浪漫!

