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鬆弛感運動風正夯！NB新款RC42＆1906R揪章廣辰、宋芸樺示範有型穿搭，讓你今夏成為朋友間的矚目焦點

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▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

▲迎接暑假，跟著宋芸樺、章廣辰把New Balance話題鞋款直接套上腳，自在型走的氣場瞬間和每個場合都一搭即合！（圖／品牌提供，下同）

時尚中心／綜合報導

想要引領2024下半年這一波時髦浪頭，就不能不注意到3個字——鬆弛感！低調單色、簡約剪裁又略帶柔軟貼身的衣物都準備好了，但鞋履呢？對於重視穿搭的潮男型女來說，一雙合適的鞋子對於整體造型的影響絕對不容小覷。迎接暑假，不如把New Balance話題新款RC42和1906R直接套上腳，自在型走的氣場瞬間和每個場合都一搭即合，這個夏日絕對要有的Chillout Vibe，交給NB準沒錯！

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

▲這個夏天，和宋芸樺、章廣辰一起追求優雅兼具休閒的鬆弛感吧！

鬆弛感的真諦就是——毫不費力地展現自在優雅！每天走跳辦公室的OL，要怎麼穿出從容自在、游刃有餘的態度？跟著宋芸樺簡單穿上運動背心、下著時尚寬褲，再套件時髦的亞麻西外，最後當然還要搭配預備在IG洗版一波的New Balance RC42！

這雙鞋款首次現身是在2023年巴黎時裝週的秀場上，優雅迎上無數潮流達人目光的RC42，設計靈感來自引領1970年代時尚的低調訓練鞋並融入現代元素，如今RC42擁有極簡時尚的外型、帶有亮眼麂皮點綴的鞋頭、鞋側與後跟，於細節處完美復刻了當代低調優雅的元素。套上RC42，瞬間樹立起的自信迷人狀態，絕對讓同事們眼睛一亮。

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

▲▼套上New Balance簡約精緻白色RC42，即使穿梭在忙碌的辦公室，也能悠閒自在氣場大開！

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

然而，腳蹬New Balance RC42也可以一秒從辦公室仙女秒變身成撒糖小情侶！平日以優雅鬆弛感在職場上恣意發光的你，到了假日也別忘了和另一半來場浪漫約會。至於要怎麼穿才能打造個性放閃的潮流CP感，那就Follow宋芸樺和章廣辰如何把RC42穿成甜蜜的形狀！

誰說情侶鞋一定要穿同款同色？這個夏天和宋芸樺、章廣辰學學低調放閃術，以同款不同色系的明顯對比，讓大家的眼光都不自覺停留在你們的腳上！RC42帶來的休閒鬆弛運動風，無論搭配連身洋裝或是襯衫短褲、跑咖啡廳或是郊遊走走，展現自在型走的率性感，都能完美融合所有約會場景，每一步都充滿自信與魅力。

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

▲▼這就是NB想要傳遞給鞋友的Chillout Vibe，無論在忙碌辦公室或是文青咖啡館，都要讓你感到舒適自在！

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

和另一半約會完，男生也別忘了找朋友聚聚，如果想在兄弟面前不著痕跡地時髦帥一波，那就跟著章廣辰穿上1906R吧！前身為2009年問世的MR1906，因為匯集當代最先進設計與科技於一身，被譽為千禧年代初期的跑鞋王者。現今的1906R承襲此精神與概念，不僅保留原版的精髓，更加入了全新的科技元素！

鞋友重視的鞋底部分，採用了當今最新ABZORB中底與N-ergy高回饋緩震科技，再加上Stability Web鞋橋穩定裝置，能有效吸收衝擊力，穿上1906R無論走路散步，都能享受極致的舒適感受。兼具機能與顏值的1906R，讓你和超Chill的章廣辰一樣隨性切換運動與時尚模式，任何時候都休閒有型。

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

▲▼全新1906R將功能與美學完美融合，全新配色讓你任何時候都更加出眾有型！

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

恣意自在型走的New Balance RC42與1960R系列，除了帥氣鞋型，當然還有無限玩心！全新系列首次與國民人氣零食「華元-波的多蚵仔煎洋芋片」推出限量包裝，大走簡約韓系插畫風格的包裝，還加上絕對會引起共鳴的上班族語錄，既然都購入了鞋款，說什麼也不能錯過與限量包裝合影一波的機會吧，最近想在社群發出最時髦的打卡美照，畫面一定要有它。

▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）
▲▼New Balance RC42與1960R系列，也同步與國民人氣零食「華元・波的多蚵仔煎洋芋片」推出限量包裝；號稱療癒茶飲第一品牌的「再睡5分鐘」，也在7/10推出與New Balance合作的最潮杯套與限量貼紙！▲▼NewBalance,鞋款,2024時尚,鬆弛感,穿搭,宋芸樺,章廣辰。（圖／品牌提供）

號稱療癒茶飲第一品牌的「再睡5分鐘」，也在7/10推出與New Balance合作的最潮杯套與限量貼紙，時尚鞋款與人氣茶飲的異業結合，撞出清爽又文青感滿滿的火花，造型感與療癒感全都要的NB發燒友，千萬別錯過這一波的蒐藏機會。

從去年秋冬就蔓延整個時尚圈的鬆弛感風潮，如今看來完全沒有要退燒的跡象，為了讓你的鞋櫃在下半年持續走在時尚最前端，現在就幫它號召全新的時尚夥伴吧！讓New Balance RC42和1906R為這股鬆弛風潮增添不同活力，展開令人期待的全新序曲，同時帶你自在型走，從容優雅迎接每一場挑戰與浪漫！

【New Balance - We Got Now】
New Balance 始終相信堅信自我、把握當下的力量，期望藉由「We Got Now」宣言激勵全 球新世代翻轉既有框架、勇敢追逐夢想，為社會注入活力並創造正向能量，創造無限可能。

套上New Balance一起自在型走！

關鍵字：

NewBalance, 鞋款, 2024時尚, 鬆弛感, 穿搭, 宋芸樺, 章廣辰

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