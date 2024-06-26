痘痘肌必學！皮膚科醫師教「正確用酸法」　改善粉刺痘痘和粗大毛孔

▲皮膚科醫師教新手也能上手的刷酸法，幫助對抗痘痘粉刺。（圖／翻攝IG @etudeofficialm、@laneige_kr）

記者張毓容／台北報導 圖／翻攝小紅書＠皮膚科劉姨、IG@ahc.official

隨著天氣變熱，肌膚出油開始增加，你的痘痘、粉刺是不是又蠢蠢欲動了？皮膚科醫師劉秀麗就在小紅書上提醒，有痘痘、閉口、黑頭粉刺困擾的人，一定要學會用酸類保養品，尤其是生理期前兩周更要用！她就分享一套「正確用酸法」，教你用「酸」拯救油皮、痘痘肌，刷酸新手也能輕鬆操作。

劉醫師表示，平時可準備好適合自己的水楊酸面膜和修護保濕產品。操作方法也不難，做好以下3步驟就完成。

Step 1：洗臉後塗上水楊酸面膜



洗完臉後盡量擦乾臉部和手，先將水楊酸面膜擠出一個指節長度的量，塗抹在T字部位、額頭等出油較多的區域，劉醫師提醒，塗完後一定要噴點保濕噴霧。

Step 2：輕輕按摩再洗掉



以指腹輕輕打圈按摩3～5分鐘，讓水楊酸深入溶解掉油脂和老廢角質，當感覺到刺痛就可以用清水沖洗掉。

Step 3：做好舒緩保濕



最後塗抹3～5滴有舒緩效果的精華，像是B5精華，幫助舒緩保濕肌膚。

隔天繼續使用以上這套流程，但水楊酸面膜要用比一個指節更多的量來塗抹，並且延長停留的時間，每天進行這套使用法並延長水楊酸面膜的停留時間，直到可以過夜使用，第二天早上再清洗掉，且要記得做好防曬。

最後劉醫師也表示，皮膚長年有痘痘、閉口粉刺、黑頭的問題的話，需要長期使用水楊酸等酸類成分。除了水楊酸面膜，如果手邊有水楊酸精華、水楊酸棉片，也可以用來改善油性肌膚的皮膚問題，水楊酸精華建議選擇小範圍塗抹，水楊酸棉片則輕輕擦拭的方式即可，但重要的是，後續都要做好舒緩、輕保濕的工作。

建議像是生理期來的前一周，雄激素分泌會引起皮脂分泌過多，就可以在容易長痘痘的區域，提前塗抹水楊酸精華，或是用水楊酸棉片擦拭一下，提前幫助疏通毛孔，減少痘痘的形成。