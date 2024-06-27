10年後想成為怎樣的自己？4個問題「先考慮失敗再做決定」

文 ／諾姆華瑟曼

相較於創業者，非創業者對失敗的恐懼可能更加普遍。治療師泰曼納德森(Tellman Knudson)從超過十年的經驗來看，表示：「在詢問一般人為什麼還沒有達成目標時，根據從多數人身上得到的反應，大多數時間對成功的頭號阻礙就是對失敗的恐懼。」





▲人生要是沒有後悔就不是人生了，只是有些後悔較容易接受，有些則會不斷侵擾你。（示意圖／netflixjp IG）

這些目標也可能非常私人，作家斯蒂芙康普頓(Steph Compton)對一位長期友人提出深入反思，她描述這位朋友道：「最了解我的人非他莫屬。」對方是康普頓往來最久也最要好的朋友之一，他們無話不談，「能天南地北聊天，幾個小時也不怕沒有話題。」她希望能提出和對方發展進一步關係，成為彼此的另一半，但是她猶豫了，如果對方不這麼想，會不會破壞兩人的友誼？遲疑好幾週後，她終於鼓起勇氣，「繳械投降，向對方坦白一切。」可是那天，她發現這位好友正和另一位女性開始交往。結果很諷刺，她因為怕會影響友誼而猶豫，但是正如她觀察到的心酸事實：「結果他有新女友帶來的結果也差不多。」她怕葬送友情的猶疑，導致無法進入更深入的伴侶關係，因而帶來悔恨。她說：「要是時光可以倒流，我會回去找數個月前的自己，然後迎面給她一拳......。人生要是沒有後悔就不是人生了，只是有些後悔較容易接受，有些則會不斷侵擾你，這一次是後者。」

只要我們過分謹慎，很可能導致類似這種猶疑，造成事後追悔莫及。多數人都很熟悉過度謹慎的心態，像是沒有踩好而扭傷腳踝後，讓你接下來幾天都走得很小心，但是這種要避免造成更多傷害的心態可能會帶來麻煩，因為你仔細關注自己步伐，無法同時留意交通狀況；或是因為改變走法，加重其他肌肉的負擔，讓另一隻腳踝暴露在更大的風險中。

這種直覺做法的背後，是有研究佐證的人類偏見：規避損失的傾向。比起獲得利益，我們更傾向避免損失。態度有點保守可能不礙事，卻從根本上顯現我們看待損失的想法。事實上，避免失敗的直覺，會讓我們無法在失敗發生時加以正視，也讓我們無法向困境好好學習，或甚至轉化為機會。我們太害怕失敗，結果反而更糟：我們的防衛心重又想怪罪他人，因此無法做到與人合作，停止損失，東山再起。

隨著慢慢步入中年，規避損失的心態也會如影隨形。原本有機會帶來強烈滿足感的大計劃，常常因為數千個小職責而不了了之，包括取悅老闆，與平息他人不滿：在每個月幾乎一成不變的報告書中更新數字、為沒有前景的企劃準備投影片、為同事的抨擊撰寫冗長的回覆。到頭來，我們只能詢問自己：「那些大膽行動、卓越的發展計劃到哪裡去了？」因為害怕小失敗，反而帶來大遺憾。

停一停，想一想

• 你是否因為害怕失敗而遲疑不決，未能把握引人入勝的機會？

• 你是否就像不敢在他人面前演奏新曲的年輕鋼琴彈奏者，害怕在大眾面前嘗試新挑戰？

• 如果先設想好失敗時會發生的最糟情況，講真的，從那樣的失敗重新振作有多困難？

• 如果你的擔憂讓自己不能追尋目標，不追求的話會不會帶來悔恨？

同樣的問答能協助你應對另一個相關的問題：為達成目標後的後續進行思考和規劃。如同前英國首相溫斯頓．邱吉爾(Winston Churchill)所說：「與失敗相比，勝利帶來的問題更討人喜歡，但是實際上涉及的困難度卻不相上下。」我所說的乍聽之下像是奢侈的想像，但你也可以先考量失敗真正後果的狀況來做準備。





▲十年後，你想成為怎樣的自己？哈佛商學院最振奮人心的人生經營課。（圖／商周出版提供）

★書名：十年後，你想成為怎樣的自己？哈佛商學院最振奮人心的人生經營課

★作者：Noam Wasserman

★出版社：商周出版

★出版日期：2024／6／8

★建議售價：NT$ 380

