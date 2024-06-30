fb ig video ETtoday search mobile

愛吃炸物也有關！5個「日常壞習慣」 恐讓頭皮狂出油

>

▲▼5個「日常壞習慣」 恐讓頭皮狂出油 。（圖／Unsplash）

▲頭髮容易出油，和飲食習慣也有關聯。（圖／Unsplash、Pexels，以下同）

記者曾怡嘉／台北報導

夏季高溫潮濕，若你又是屬於細軟髮，很容易因為出油造成扁塌，一天不洗頭感覺就油膩膩，讓人觀感很差，小心日常5個壞習慣讓你頭髮越來越油，想要蓬鬆飄逸的你一定要避免。

#常常梳頭

若你本身就是油性頭皮，又過度頻繁梳頭，容易使頭皮上的油脂沾染到整個髮絲，頭髮很容易變成一條條的，尤其是像條碼般的瀏海，絕對是大災難。

#過度清潔

維持頭皮清潔是基本常識，但若是清潔過度頻繁或使用清潔力太強的洗髮精，將頭皮油脂都洗掉的結果，恐會產生更多的油脂來保護頭皮，因此適當清潔就可以。

▲▼5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 。（圖／Unsplash、Pexels）

#熱水洗頭

洗頭建議使用溫水，若是洗頭的水溫過熱，雖然把頭皮油脂洗淨，但也會使頭皮分泌更多油脂，而高溫的水也會讓頭髮變得乾燥。

#常吃高油、高糖食物

高油高糖不只會讓肌膚冒痘，同樣也容易使頭皮出油，當油脂阻塞毛囊後，就無法供給營養給頭髮，頭皮不只是油，還容易陷入落髮危機。

▲▼5個「日常壞習慣」，讓你頭髮越來越油 。（圖／Pexels）

#晚睡熬夜

現在人生活壓力大，晚睡已成家常便飯，要知道生活作息對於新陳代謝有直接的影響，當新陳代謝大亂，頭皮油脂也會過度分泌、泛紅敏感也會跟著來。

關鍵字：

頭髮, 出油, 壞習慣, 高溫, 夏季

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌

沒上紅毯太可惜！A-Lin、艾怡良壓軸頒獎禮服美炸　知情人都發現竟是撞牌

Lulu金曲造型堪稱穿搭教科書　「超細纖腰」羨煞人

Lulu金曲造型堪稱穿搭教科書　「超細纖腰」羨煞人

金曲時尚／網友票選孫盛希紅毯最美、周興哲險勝黃宣拿下最帥

金曲時尚／網友票選孫盛希紅毯最美、周興哲險勝黃宣拿下最帥

告五人千萬伯爵珠寶加持首奪金曲年度歌曲！Lulu戴全場最貴開場唱兒歌 坤達放話「做得到32蹲」　擁20只天梭海星腕錶「每天開抽屜挑一只」 超準《腦筋急轉彎2》人格測驗　測出你的大腦情緒角色 CROCS也跟上瑪莉珍鞋熱潮！5.5cm雪屋厚底　鞋帶釦自由搭可愛翻 金曲3帥／鳳小岳GUCCI西裝奪冠！周興哲TOM FORD絲絨西裝特別從海外運來 金曲3美／孫盛希超辣挖空開衩裙性感破表！楊乃文西裝穿出帥美氣勢 今星巴克黑咖啡好友分享　明天7／1還有冰飲買一送一

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面