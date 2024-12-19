為什麼手腳常冰冷？營養師曝「10大原因」　心血管疾病要當心

▲容易手腳冰冷其實有原因。（圖／Unsplash）

記者曾怡嘉／台北報導

冷氣團來襲，保暖功夫更是要做好？你也是屬於手腳冰冷體質嗎？營養師高敏敏分享手腳冰冷10大原因，你是哪一種呢？

1.缺鐵性貧血

不少女生都有輕度貧血問題，而大部分都屬於缺鐵性貧血，當人體沒有足夠的健康紅血球，將氧氣送往全身，手腳就會感覺到冰冷。

2.寒流低溫

天冷低溫時，人體會優先讓重要器官維持血液循環，導致末端血液較少，導致手腳容易冰冷。

3.生理期

許多女生都會在生理期特別怕冷，是因為經期流失血液，導致鐵含量降低。

4.糖尿病友

血糖過高導致四肢末端的血管壁阻塞，使得無法正常得到血氧供應。

5.心血管疾病

當血管不通順，則容易導致血液循環差，這樣的問題好發在年長者、肥胖者、高血脂/高血壓人群，在寒流時會使血管劇烈收縮，以上高危險族群的人更要注意。

6.特殊疾病

雷諾氏症容易在天冷或情緒緊張、激動的時候發作，發作時會感到手腳冰冷、刺刺麻麻、皮膚變藍紫色。

7.甲狀腺低下

當甲狀腺低下，新陳代謝能力會降低，容易導致身體產熱不足，手腳會比平時更怕冷。

8.壓力大

當精神緊繃、緊張時，容易使血管收縮，使得血液循環不順暢，使末端冰冷。

9.肌肉量過低

肌肉活動會產生熱能，換句話說，當肌肉量過少，則會導致身體產熱能力差。

10.有菸癮者

營養師高敏敏指出，香菸中的尼古丁屬於一種興奮劑，會使皮膚血管收縮，而手指皮膚的血管變窄，就會導致手腳冰冷。

▲（圖／翻攝自FB/高敏敏營養師）