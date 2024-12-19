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失眠睡不著？5款「枕頭噴霧」推薦　讓你一覺到天亮

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▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲藉由香氣達到助眠的效果。（圖／品牌提供，以下同）

記者曾怡嘉／綜合報導

上床時間到了，腦袋還捨不得睡覺嗎？不易入睡、淺眠多夢、起床之後仍然感覺疲累，這些都是現代人共同困擾，盤點助眠枕頭噴霧，讓你安穩一覺到天亮。

▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲NEOM 靜心舒眠枕頭噴霧，30ml，1,100元。

完美結合洋甘菊的蘋果蜜香、伊蘭伊蘭的恬雅花香，以及雪松柔和的木質氣息，以11種純淨精油共譜自然清新助眠香息。上床之前，將靜心舒眠枕頭噴霧噴灑於枕頭，接著以鼻子吸氣7秒，然後慢慢從嘴裡吐氣11秒鐘，感受療癒氣息。

▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲L:A BRUKET 200 枕頭噴霧－柑橘/薰衣草/雪松，50，1,650元。

結合恬美柑橘、舒心的薰衣草香氣，以及予人沉靜感受的雪松等天然精油，打造出協助放鬆壓力、舒緩緊張情緒的獨特香氣，改善夜間的睡眠品質。

▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲bamford 甯靜枕頭噴霧，50ml，1,000元。

蘊含守護心靈的乳香、平靜鎮定的薰衣草以及能夠舒緩放鬆身心的馬鬱蘭，利用天然植物精萃調和放鬆的香氣，幫助身心更容易進入深層和緩的睡眠氛圍。

▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲REN 沉睡森林枕頭噴霧，75ml，800元。

結合乳香、雪松、薰衣草、天竺葵精油，揉合出沉穩森林氣味，帶你漫步在夢鄉裡的森林小徑，盡情沉浸在放鬆與舒緩的氛圍裡，享受整夜的香眠熟睡。

▲▼枕頭噴霧。（圖／品牌提供）

▲尼爾氏NYR 靜眠枕頭噴霧，45ml，830元。

揉合純正薰衣草的放鬆紓緩，搭配沉穩古巴香脂以及岩蘭草踏實的泥土香，今晚就用這款深層舒壓的枕頭噴霧互道晚安！

關鍵字：

助眠, 枕頭噴霧, 睡眠品質, 現代人, 入睡困擾

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