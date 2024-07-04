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難怪保養無感！營養師曝「5種催老食物」　加速老化還讓你發胖

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▲▼ 營養師曝5種加速衰老食物 。（圖／示意圖／達志影像）

▲營養師提醒有些食物容易加速肌膚老化，還可能影響健康或容易讓人發胖。

記者張毓容／綜合報導　圖／達志示意圖

你知道嗎？每天吃進的食物不僅與身體健康息息相關，也會影響到肌膚狀態，吃對食物能幫你凍齡美肌，吃錯食物當然也會使肌膚變差。營養師谷傳玲就在小紅書上分享了5種「催老食物」，常吃這些食物不僅會加速衰老，還可能影響身體健康，甚至讓你發胖，快來看看你中了幾個。

▲▼ 營養師曝5種加速衰老食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃高糖食物和精緻澱粉

像是蛋糕、餅乾、冰淇淋等高糖甜食，可樂、果汁、奶茶等含糖飲料，還有白饅頭、白米飯、白麵條等精緻澱粉類，這些食物都會使血糖急遽上升，不僅會產生大量的自由基去攻擊細胞，加速身體、肌膚衰老；而且多餘的糖會和皮膚裡的膠原蛋白、彈性蛋白結合，生成糖化終產物AGEs，AGEs容易讓皮膚長皺紋、失去彈性和暗沉。

除了少吃含糖食品和飲品，也建議每天主食可以燕麥、糙米、藜麥等全穀物替代一部分的精緻白飯或麵條。

＃紅肉

豬肉、牛肉、羊肉等紅肉，除了會引起劇烈的氧化應激反應，產生大量的自由基，還會引發細胞的發炎反應，所以會加快衰老。建議平時蛋白質食物可多以雞肉、魚類、豆類、蛋類為主，勿過量攝取紅肉。

▲▼ 營養師曝5種加速衰老食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃加工肉製品

像是香腸、火腿、培根、鹹魚、燻雞等加工肉製品，都含有大量鹽分，很容易引起皮膚的脫水，而且還會促進發炎反應，所以也會加速衰老。另外，這些加工肉品富含的苯駢芘、雜環胺還會致癌，所以最好別常吃。

＃酒精

酒精是著名的促發炎成分，而且大量的飲酒還會引發皮膚脫水，所以也會加速衰老。

▲▼ 營養師曝5種加速衰老食物 。（圖／示意圖／達志影像）

＃高溫烹調食品

像是燒烤、油炸和烘焙的食物，這類食物本身就含有糖化終產物AGEs，另外也會引發身體的慢性發炎，還容易讓人發胖，且肥胖又會進一步的促進發炎反應，所以也會加速衰老。

關鍵字：

老化, 加速老化, 衰老, 皮膚, 皺紋, 膠原蛋白流失, 慢性發炎, 飲食, 食物, 營養師, 保養, 護膚, 美肌

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