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職場上最重要的能力是「面對挫折」　5種練習讓你越來越強

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▲▼女生,自信,上班族,信心。（圖／免費圖庫pexels）

▲克服挫折不是靠天生的個性，而是一種可以訓練的能力。（圖／pexels、unsplash）

記者蔡惠如／綜合報導

在生活中我們都會面臨各種壓力和挑戰，而韌性（Resilience）就是我們面對這些困難時的適應力和恢復力。近期韌性商數Resilience Quotient, RQ成為新熱門話題，透過日常訓練能幫助我們更好地應對逆境，五種簡單的方法現在就能做。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

培養積極心態
每天寫下三件讓你感恩的事情，可以幫助你集中注意力在生活中的好事而非困難，面對挑戰時，練習用積極的語言，例如「我可以做到」或「這是一個學習的機會」，這些正向的自我對話能讓你更有信心。

▲▼過年,春節,自信,自我成長。（圖／翻攝自免費圖庫pexels）

建立支持網絡
與身邊談得來的朋友、家人或同事定期進行交流，建立一個支持網絡，或參與社交活動或加入興趣小組，幫助你擴展社交圈。當你遇到困難時，這些人可以提供情感上的支持和實際的幫助，當然，對於一些只會抱怨與充滿負面心態的人，還是保持距離為妙，他們總是容易用5分鐘就能破壞你一整天的好心情。

▲書摘內文示意圖-不必口吐荊棘，也能自信鋒利。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

提升問題解決技能
當遇到問題時，先冷靜分析，再列出可能的解決方案，評估每個方案的利弊。使用「逐步解決問題法」，將大的問題分解為小的可管理的步驟，一步步解決。想像你要完成一個看起來很複雜的報告，這時你可以把報告分成不同的部分，每天完成一部分，最終報告就完成了。這樣做能讓你覺得問題沒那麼難以解決，增強你的信心。

▲▼釋懷,原諒,放下,背叛,身心靈,自尊,自信,腦科學。（圖／unsplash）

增強自我認知
每天花5分鐘反思，記錄自己的情緒和反應，分析背後的原因。練習正念冥想，幫助自己更清楚地認識當下的感受和思維，這能讓你在面對壓力時更好地調節自己。比如「為什麼今天上班遲到讓我這麼焦慮？」這樣的自我反思能幫助你更了解自己，找到改進的方法。

▲運動 。（圖／免費圖庫unsplash）

保持身心健康
每週至少進行三次運動，如散步、跑步或瑜伽，每次至少30分鐘。確保充足的睡眠，每晚至少7至8小時等，身體健康狀況良好，心理也會更強韌。想像你的身體像是一部機器，需要定期保養才能運作順利，運動就像是給機器上油，確保機器的零件不會過早磨損，當狀況良好就更能應對生活中的各種挑戰。

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關鍵字：

韌性商數, 心理健康, 壓力管理, 自我成長, 心靈成長

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