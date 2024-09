沒有理由變醜！安海瑟薇抗老組、蜂王乳明星奢寵組　周年慶無腦掃這些就對

記者李薇/台北報導 圖/品牌提供

周年慶即將到來,很多人已經蓄勢待發準備囤滿一整年的單品,比起過去要排隊搶最殺特惠組,近年已經把重心轉移到預購會,可以拿到最好最優的價格之外,還能擁有限量買贈,絕對要立刻預約起來。

#肌膚之鑰 幻遊巴黎乳霜晶露組,優惠價24300元

肌膚之鑰的保養與彩妝,向來是不少人心目中的頂奢天花板,這次集結經典明星商品精萃光采激光晶露還有限量包裝幻遊巴黎精質乳霜,真的是好用與收藏都一次滿足,再帶走多款療癒小包裝保養,更送限量幻遊巴黎水晶球,當然一定要收。

#嬌蘭 皇家蜂王乳黃金雙后超值組,優惠價11773元

「蜂王乳專門戶」嬌蘭的皇家蜂王乳系列,只要上市就霸屏的程度,根本就是美妝資優生,這次周年慶把皇家蜂王乳雙導精華、皇家蜂王乳平衡油3G兩大台柱直接拼成組合,就是想變老都很難,超強膚感與頂奢抗老修護能量,奢寵肌膚就是如此簡單。

#資生堂 激抗痕10倍緊緻拉提神霜組,優惠價4100元

連歐美女星安海瑟薇都無法抗拒的拉提神霜,身為一般人的女性怎麼可以錯過,激抗痕亮采緊緻霜50ml搭配激抗痕亮采緊緻霜(豐潤)15mL*3+5mL*2,簡直就是安海瑟薇同款大補帖,一個組合直接從現在用到明年,輕鬆跟老話說掰掰。

#Drunk Elephant醉象 Trunk8.0輕鬆調皮樂園組,優惠價14670元

已經風靡歐美年輕族群的醉象,其純淨無添加的配方,真的是鑽研成分人的必備好物,每一款單品都有其主成分,不僅可以單獨使用,更是可以混合搭配,簡直就是客製化達到個人專屬肌膚需求,Trunk8.0輕鬆調皮樂園組直接明星正貨全帶回家再拿Monos 22吋聯名行李箱,限量才100組。

#資生堂 極上御藏晚霜奢藝禮盒組,優惠價11500元

可以說是資生堂最頂級乳霜大作「極上御藏晚霜」,在今年全面更新,超細緻柔潤的質地,真的用過就會愛上,全新配方加入京都極上玉露、珍稀延命草精萃,當然抗老能量大幅提升,整個組合帶走連化妝水、精華、眼唇霜都包辦,一組搞定全臉。

#Kiehl’s 全明星嫩皮修護組,優惠價11015元

每年Kiehl’s粉絲最愛加大版單品,這次再集結成組合,經典的金盞花植物精華化妝水500ml、激光極淨白淡斑精華100ml還有冰河醣蛋白保濕霜補充包150ml,等於熱賣三品通通到位;折扣後消費滿12000元,再拿冰河醣蛋白保濕霜正貨50ml,多帶護唇膏或是A醇保養直接拿到手軟。

#benefit 眉好保久乳盒,優惠價1520元

充滿濃濃美式風情的benefit每次都推出超可愛特色的單品,其眉彩系列更是超好用,當然要整組優惠價帶走,眉筆、眉膠、眉蠟三款商品都是明星熱賣,缺一不可,而且單筆消費滿3500元還可獲得可收納托特包、這細我的眉筆隨身瓶、還我美眉膏隨身瓶,繽紛芭比粉紅色袋子真的超時髦,必須要拿下。

#IPSA 黑金水雙入組,優惠價4500元

IPSA最知名的流金水可以說是濕敷神水,想要在秋冬更進階養膚,「黑金水」極境新生修護精華露可以說是不能少,可以帶給肌膚更彈潤的抗老能量,選擇組合更可以獲得6瓶旅行組合,濕敷塗抹都很可以;而且預購會期間,單筆結帳金額滿12000元,還可以獲得超可愛IPSA x OSAMU GOODS 聯名旅行連帽頸枕。

#MAKE UP FOR EVER 第一步能量底妝組,優惠價3150元

MAKE UP FOR EVER向來是底妝專家,這次推出的第一步能量底妝組,直接包辦粉底液、蜜粉餅、蜜粉以及妝前乳,等於基本熱賣秋冬底妝通通到手,單筆消費滿5000元即贈完美舒緩旅行5件組,尤其是超浪漫的奶茶粉紅化妝包,絕對是實用又好看的代表,外出隨行都很完美。

#ORBIS 芯生悠進化三步驟組,優惠價2000元

ORBIS經典的芯生悠進化三步驟,從清潔、化妝水到乳霜一次擁有,每一步驟更有加乘的呵護效果,不僅可以帶給肌膚天然健康的保養功能,單筆消費滿2000元,更可以獲得時下最受歡迎的夢幻雲朵包,當然要立刻擁有帶回家。