林可彤「4+2R飲食法」2天狂瘦2kg！超完整瘦身菜單無腦照抄就對

記者李薇／台北報導 圖／missmisshope IG、品牌提供

藝人林可彤擁有多重身份，不僅是演員、模特兒，更經營運動品牌，同時也是妻子與母親，身兼多職的她最近出席LA PRAIRIE最頂級長生奧秘乳霜上市活動，更自曝為了讓自己更上鏡，特地再減了3公斤，更分享4+2R飲食法，2天就掉2公斤，連體脂都跟著降下來。

43歲的林可彤名模出道，一直有在運動維持完美狀態、飲食也很健康，但卻沒有達到心中完美體重，聽說朋友4+2R飲食法瘦下17公斤，也開始跟著效仿，「前面兩天就只能喝豆漿、乳清蛋白粉、膠原蛋白粉，只能喝流質，一天可以喝四次，2天就可以掉兩公斤」。

「接下來就到R1，可以吃豆腐、綠色蔬菜、菇類，我會加一點油，這個要瘦到體重的10%，才能進行到R2，因為我沒有要瘦太多公斤，所以R1大概是撐3到5天，就會進行到R2，可以吃一些比較低脂的肉類，中間可能會有一點點放縱日，但吃完隔天立刻又是R1」，林可彤說，從8月5日到現在瘦了3公斤，體脂降3%、內臟脂肪降1%。

在短時間迅速變瘦，肌膚很可能會出現下垂、蠟黃的狀況，林可彤表示，一個月前就開始用長生奧秘乳霜，白天薄薄擦一層，提升肌膚保濕水潤，晚上厚擦還會搭配時光引流棒按摩，「我一個月不到瘦3公斤，但是現在我的臉沒有垮、疲憊的感覺，緊實度還是很好，看起來很澎彈」。

克蘭詩旗下最頂級的至臻凝時系列，在去年上市之後，終於在2024年9月迎來全新的至臻凝時月夜修護微導精萃，從一年只於夜間綻放一次的稀世奇花「法國月神花」中，萃取出高濃度精萃，並且將有機薔薇玫瑰油與珍稀植萃油包裹於7900顆微導晶球中，一抹綻放極致抗老能量。