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別只懂小黑瓶！用過回不去的「隱藏版眼萃」真空設計封存高效能量

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記者李薇／台北報導、攝影　圖／品牌提供

雙眼是靈魂之窗，隨著3C產品的普及，每天用眼的情境更多，眼周肌膚當然老得更快，不好好修護視覺上會更顯老、顯疲態，最近就有兩款新科技眼霜，透過最強成分撫平細紋、放大雙眼。

＃蘭蔻 超緊顏抗痕拉提三效眼萃，20ml、售價3800元

蘭蔻,AHC,眼霜,保養,抗老。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

小黑瓶是多數人對於蘭蔻的印象，但其實旗下超緊顏抗痕系列用過的人都回不去，全新推出的拉提三效眼萃，一次帶給肌膚拉提、緊緻、撫紋三種效果，歷經40年、從300種胜肽中，終於找到全新三胜肽「SNK胜肽」，對於抗老凍齡擁有超高效能，搭配維他命C、菸鹼醯胺、維他命F，零死角雕塑明亮雙眼。

超緊顏抗痕拉提三效眼萃不僅運用最強成分，在使用的設計上也很獨特，真空三管設計封存保養最高能量，並選用最好的乘載方式運送營養，擠出瞬間凝膠與乳液完美比例合而為一，能夠發揮最好的抗老力，而且質地輕盈水潤，宛如專為眼周設計的動態拉緊防護網，全面有感逆齡。

＃AHC 醫美科研雙波抗老多肽膠原抗皺眼霜，30ml、售價1300元

蘭蔻,AHC,眼霜,保養,抗老。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

以眼霜稱霸開架市場的AHC最近再度推出全新單品，專業科學團隊研發全新「關鍵四型胜肽」，添加四種100%近似人體膠原蛋白成分，更親膚、更好吸收，有助於帶給肌膚澎潤彈力，再搭配雙波導入科技，將高效配方透過特有微脂囊技術，讓活性成分可以更深入釋放。

蘭蔻,AHC,眼霜,保養,抗老。（圖／記者李薇攝、品牌提供）

最好的是此款眼霜更搭配T型導入熨斗，專屬指節寬度的設計，可以在擠出眼霜之後，運用金屬熨斗按摩拉提，幫助撫平細紋與滋潤保濕，甚至可以當作全臉的按摩棒來使用，針對下顎線、蘋果肌、眼尾下垂進行提拉舒緩。

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關鍵字：

蘭蔻, AHC, 眼霜, 保養, 抗老

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