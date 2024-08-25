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看到蝴蝶還是老虎？測試你是否有野心突破現況

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記者李薇／台北報導　圖／小紅書

在人生的道路上，要有想法與追求，才有可能越來越好，而你是一個有野心的人嗎？以下這個心理測驗可以幫你檢測你目前的狀況。

Q：以下這張圖看到什麼？

心理測驗,野心,個性,占卜。（圖／小紅書）

A.看見老虎

B.看見蝴蝶

C.看見老虎和蝴蝶

D.什麼都沒有看到

A.看見老虎

你是一個極度渴望成功的人，只要下定決心要做一件事情，就會拼盡全力去做，有著很值拗的完美主義，面對困境也絲毫不害怕，心態無比堅強，而且非常勇敢的勇往直前，把吃苦當吃補，一但遇到沒有把事情做好的時候，情緒會變得非常差，嚴重打擊信心。

B.看見蝴蝶

你是一個個性比較自卑的人，對於很多事情如果沒有足夠的把握，是不會輕易去嘗試，總覺得自己沒有能力把事情做好，只想把現在的生活過好就夠，喜歡沉靜在自己的家裡面，安安靜靜的生活就好，雖然好像平靜又幸福，但很容易一是無成。

C.看見老虎和蝴蝶

你是一個很聰明、反應很快速的人，面對很多事情與狀況，都可以在最快的速度解決，你是有野心去得到想要的目標，但是不容許質疑的聲音，甚至會鑽牛角尖、最後放棄，如果身邊給予鼓勵與支持，那你就會奮力做到最好，比較容易受到外界影響。

D.什麼都沒有看到

你是一個沒有野心的人，比起沒有動力，其實你更害怕失敗，生活中的壓力與競爭，常常讓你感受到喘不過氣，想要盡可能地躲避，沒有勇氣去做出改變，你大多數的機運都不是自己去努力取得，但會誤以為自己運氣夠好，很多事情不需努力也可以得到。

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關鍵字：

心理測驗, 野心, 個性, 占卜

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