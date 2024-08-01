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金裕貞接棒「老公」宋江太浪漫！搭檔一票男神終於找到心中摯愛

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供

卸下蘭芝代言人寶座，南韓演員金裕貞在8月1日擁有新身份，成為BOBBI BROWN亞太區代言人，接棒與她合拍電視劇《與惡魔有約》的男星宋江，兩人當時曾拿下SBS演技大賞的「最佳CP」寶座，難怪消息一出，粉絲都吶喊「好想看兩人同框」。

BOBBI BROWN,資生堂,代言人,金裕貞,宋江,長澤雅美,。（圖／品牌提供）

童星出身的金裕貞憑藉《擁抱太陽的月亮》爆紅，年僅24歲就有不少代表作，像是《雲畫的月光》、《先熱情地打掃吧》、《便利店新星》、《紅天機》等，更搭檔過不少男神演員，包括朴寶劍、池昌旭、安孝燮、尹均相，在最近一部作品《與惡魔有約》與宋江演出契約婚姻，兩人的高顏值更是讓粉絲覺得超有CP感，未開播就話題不斷，後來更拿下「最佳情侶獎」，打敗《浪漫醫生金師傅3》安孝燮與李聖經、《花書生熱戀史》厲雲與辛叡恩。

BOBBI BROWN,資生堂,代言人,金裕貞,宋江,長澤雅美,。（圖／品牌提供）

這次接棒宋江擔任BOBBI BROWN亞太區代言人，金裕貞首支廣告就為重磅新品霧光持久粉底液演繹全新視覺，也搶先試用新品，她大讚，「這是目前為止我最喜歡的粉底！它的粉體非常輕盈且薄透，在肌膚上完全沒有負擔感，但又有足夠的遮瑕度。即使長時間帶妝也不脫妝，在鏡頭前永遠看起來很出色、很高級」。

BOBBI BROWN。（圖／品牌提供）

同樣在戲劇圈活躍的日劇女神長澤雅美，在日前也成為資生堂國際櫃品牌代言人，攜手「鬼才設計師」吉田Yuni，為熱賣多年的「小紅瓶」紅妍超導循環肌活露拍攝形象畫報，一襲紅色平口禮服展現出高雅完美的亮麗狀態，經典紅色中散落著鏤空的山茶花花瓣波紋。

BOBBI BROWN,資生堂,代言人,金裕貞,宋江,長澤雅美,。（圖／品牌提供）

對於這次合作長澤雅美也表示，「很榮幸能與吉田Yuni一起參與資生堂小紅瓶10周年的活動，她的作品散發著一種深沉、強大的美感，彷彿來自神秘的想像世界，能成為她藝術世界的一部分，特別是和我最喜歡的資生堂小紅瓶一起，是非常幸福的」。

BOBBI BROWN,資生堂,代言人,金裕貞,宋江,長澤雅美,。（圖／品牌提供）

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BOBBI BROWN, 資生堂, 代言人, 金裕貞, 宋江, 長澤雅美

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