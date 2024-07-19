不適合戀愛但超推薦結婚的三大星座！TOP 1曖昧超折磨、愛上就投入100%

記者李薇／台北報導 圖／tvn_drama IG

戀愛常常是處於關係沒有很確定的狀況下，因此兩人的個性與習慣需要更多磨合，但結婚完全就是另一個世界的事情，是兩人需要一起努力守護的目標，以下就分享不適合戀愛，但是超推薦結婚的三大星座，看看你有沒有上榜。

TOP 3：摩羯座

摩羯座給人的感覺好像很悶，談戀愛好像很無趣，但實際上非常適合結婚，比起大起大落的情緒戀愛感，他們更擅長穩穩當當的過日子，就是那種長時間下來才會知道他們的好，不容易在外面搞七捻三，不僅安分守己更是會專注在兩人的日常，給予最穩定的生活，以及最深的深情。

TOP 2：處女座

處女座的人在戀愛裡面容易患得患失，然後又給人好像太過正經的形象，比起不切實際的承諾，處女座一旦認定那就是一輩子的事情，是經過深思熟慮、而且徹底執行的任務，絕對不是口頭答應、私底下又自己做一套，會努力讓彼此的小家穩如磐石，用心經營與珍惜。

TOP 1：天蠍座

天蠍座的人在愛情裡面擁有很強的掌控欲，對另一半相當強勢，但是其實他們骨子裡是很深情又靠譜的，只要經過他們不安定時候的考驗，他們就會對你死心踏地，加上自身的神秘感與智慧，還有那種獨特的高冷感，是很多人難以抗拒的吸引力。