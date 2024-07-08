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寧可分手也不會坦承錯誤的三大星座！TOP 1底線超硬氣　絕不討好委屈自己

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記者李薇／台北報導　圖／netflixkr IG

在感情裡面有些小脾氣或是鬥嘴，會讓彼此磨合更好，但是長期無理取鬧，不僅會傷害彼此的感情、甚至會厭倦疲乏，尤其是以下三大星座，絕對不會隨便承認自己的錯誤，尤其面對重大事件是寧可分開也不願低頭，要特別注意不要踩到對方的底線。

戀愛。（圖／netflixkr ＩＧ）

TOP 3：金牛座

金牛座的個性比較直來直往，對於道德底線一點都不含糊，所以完全不用擔心他們自己會亂來，但如果你是金牛座的另一半想要欲拒還迎，編造一些沒有的狀況來試探金牛的心意，那可就要當心了，因為他們不會為了愛情放棄根本原則，甚至還會被惹毛，所以還是真誠一點，才能讓對方敞開心房。

戀愛。（圖／netflixkr ＩＧ）

TOP 2：獅子座

對於獅子座的人來說「道歉」這兩個字是絕對不可能的，就算是在熱戀期也會保持王者風範，面對各種挑釁，絕對不會輕易低頭，即使是情侶之間的小打小鬧，他們的面子一樣端得非常足，甚至會覺得對方不夠懂他，總是要卑微示好，那就乾脆分手吧！

戀愛。（圖／netflixkr ＩＧ）

TOP 1：處女座

處女座的人談感情就是腳踏實地、樸實無華，喜歡跟著另一半平平穩穩的過一輩子，當然有些小打小鬧也是為生活增添樂趣，但是如果面對另一半處處較真或是喜歡把錯歸納到自己身上，那簡直就是踩到底線，他們絕對不會為了討好別人、委屈自己，寧可分開也不願意受到屈辱。

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關鍵字：

星座, 金牛座, 獅子座, 處女座, 戀愛

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