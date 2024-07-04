松山文創充滿藝術風格的寶藏美店巡禮！品香、看展一次滿足

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

松山文創園區具有許多特色的小店，充滿文藝氣息的展覽活動，吸引許多文青族喜歡聚集的地方，尤其是旁邊巷弄更是有許多寶藏好店，藝術、美食、生活都很有態度，一定要朝聖。

＃10X 松菸概念店

在7月6日才會開幕的10X松菸概念店，是一個集結生活風格、香氛選品的複合式品牌好店，清水模簡約的灰色調，一踏進店內充滿格調的音樂，現代化潮流的電子屏幕、銀色拼圖式貨架，展現出充滿科技感的前衛氛圍，在每一個小區域更是結合手工溫度以及香氛單品，比如：Norman Normal的陶藝雕塑人型雕塑呼應漢南洞潮流香氛BORNTOSTANDOUT解放真實自我的不羈態度，也有Museum fo FLOWERS充滿生機曲線的複合媒材銀色裝置，巧妙與傢飾品牌L’Objet完美輝映。

以香氣貫穿整個選品思維，每一項單品或是主題都緊緊扣著香氣呈現，包含：瑞典精品口腔香氛SELAHATIN、BORNTOSTANDOUT、L’OBJET、(MALIN+GOETZ)、MATIERE PREMIERE等，都可以見到其身影，當然還有兩個全新的獨家品牌：VAVA eyewear、BALA瑜伽，透過營造生活質感的氛圍，讓每個人更能專注於細節，打造個人態度與風格。

＃L:A BRUKET 台北松菸旗艦店

近年沒有過多虛華包裝、回歸樸質簡約的單品，非常受到年輕世代的歡迎，來自瑞典的L:a Bruket更是一定要知道的精選品牌，將大地珍貴的植物作為靈感發源，每一項洗沐、養護單品，都是結合天然有機的配方製作，汲取天地的精華卻不濫用，單品從質感、香氣都給人療癒的氛圍，其中，椰香護唇棒一直都是穩坐品牌冠軍的熱銷經典，帶點椰子的奶香滋潤肌膚有感。

#Perfumer H 台北松菸店

呼應英國倫敦Crawford Street創始店典雅的設計，選用台灣當地的天然木材、Mamorino綠建材藝術塗料增添表面紋理、實驗室裡的英國手工陶磚裝飾，整體視覺簡單卻不凡，每個細節都蘊含著溫暖的氛圍，獨特的是裡面陳列著創辦人Lyn Harris最喜愛的香氛原料，讓客人得以一窺調香師的日常，甚至牌特別邀請英國木造工匠Bobby Mills為台灣打造專屬的香氛座位區，讓貴賓舒適入座，一邊品茶、一邊挑選鍾愛的香氛。