美肌關鍵字「保濕」爆成長！連續15年、熱賣1億瓶「冠軍化妝水」COSTCO獨賣

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供

根據不同季節或是膚質都有不同的美妝需求，美容綜合情報網站@cosme就發現最近爆發性成長的關鍵字就是「保濕」， 尤其評價化妝水的搜尋量也很高，快來看看有什麼好物值得一收。

＃肌研 極潤保濕化妝水－小熊維尼限定版，售價759元

日本連續15年No.1的肌研是很多小資族初入保養領域的入門單品， 超強的保濕力一用就有感，而且價格非常親民，濕敷也不擔心荷包破洞，全球熱銷突破一億瓶，這次在美式賣場獨家推出小熊維尼限定版，包含一瓶400ML的大容量，與兩瓶100ML的隨身瓶組合，直接水潤一整年。

＃專科 水潤保濕化妝水－清爽型，售價390元

以無酒精、無香料、無色素的無負擔保養，專科水潤保濕化妝水連敏感肌都可以使用，裡面添加膠原蛋白、雙重玻尿酸、蠶絲蛋白保濕精華成分，專為台灣設計的配方，使用起來清爽不黏膩， 同時可以保持肌膚一整天的水潤，續航力24小時不斷電。

＃I DEW CARE 瑜珈喵喵積雪草舒緩化妝水，售價590元

害怕悶痘是台灣女性都不想面臨的狀況，所以單品的清爽度絕對是首選，純素活力的I DEW CARE針對敏感、痘痘、出油肌推出舒緩型的化妝水，可以改善油水平衡，降低出油過剩，魚腥草與積雪草萃取，鎮定肌膚泛紅超有感。

＃Eau Thermale Jonzac森朵恩泉 舒活泉水噴霧，售價750元

來自法國的天然保養品牌森朵恩泉去年首度進軍台灣，旗下舒活泉水噴霧採用100%來自法國地底礦物活泉水，0%香精、防腐劑成分，對於敏感肌膚不會造成刺激，與人體相近的天然保濕因子，可以帶來最溫和有效的補水能量。

＃水之印 健康浸透化妝水（清爽），售價400元

最近憑藉水凝霜在年輕世代掀起搶購旋風的水之印，旗下的保養系列常年經典不敗，以極簡保養為概念的健康浸透系列，其化妝水不添加酒精、色素與礦物油，運用天然發酵的胺基酸輔以日本染井吉野櫻、秋葵果實、米等多種植物萃取保濕成分，帶給肌膚潤透光澤。