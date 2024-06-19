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喜歡美容油效果卻怕長痘？網路瘋傳「28油水法」清爽滋補二不誤

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記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、abib.official IG

美容油已經風靡好幾年，很多人都知道油養膚的好處，但是對於夏季的台灣女性來說，乾性肌膚尚且忍耐得住，但對於混合或是油性肌膚簡直就是很難上手，甚至害怕使用，不妨可以嘗試一下現在網路最紅的「28油水法」，透過化妝水與美容油的混合使用，可以讓清爽感大增、養膚更效率。

茱莉蔻,醉象,保養,果昔保養法,28油水法,保養。（圖／品牌提供）

1.先使用美容油均勻塗抹於肌膚，然後拿出刮痧板，由下往上拉提按摩，如果是夏季或是油性肌膚，可以省略此步驟。

2.使用8滴精華水搭配2滴美容油，在掌心充分混合均勻之後，輕輕按壓全臉，任何肌膚、時序都可以使用。

3.接著使用化妝棉浸滿精華水，全臉濕敷10分鐘，加強整個肌膚的補水效果。

4.最後，塗抹上乳液或是乳霜封存營養能量，就完成全臉保養。

茱莉蔻,醉象,保養,果昔保養法,28油水法,保養。（圖／品牌提供）

【推薦CP組合】

＃茱莉蔻 進化前導露＋珍稀玫瑰保濕精華油

茱莉蔻,醉象,保養,果昔保養法,28油水法,保養。（圖／品牌提供）

雙重藥蜀葵根萃取技術提煉出的成份，對於肌膚保濕鎖水效果很好，清爽的質地帶給肌膚療癒質感，直接以8的比例滴入2滴玫瑰保濕精華油，滋潤、提亮超有感，玫瑰保濕精華油更是品牌旗下眾多植物美容油之中，油脂比例僅6%的單品，任何人都可以使用的輕油感，膚感不油膩，卻又有很好的抗氧化效果。

＃醉象 水飽飽維他命B5保濕精華＋瑪魯拉奢華美顏油

茱莉蔻,醉象,保養,果昔保養法,28油水法,保養。（圖／品牌提供）

比水更保濕的經典熱賣維他命B5保濕精華，是品牌超受到歡迎的單品，水潤的質地不僅超好吸收，更是維護肌膚健康基礎，搭配「隱藏黑馬」瑪魯拉奢華美顏油，超精煉的油脂可以輕鬆吸收，而且不含任何化學與香料污染，純淨保養很容易，剛好這樣的搭配模式，也與品牌有名的「果昔保養法」不謀而合，混合一抹輕鬆擁有多重美肌效果。

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關鍵字：

茱莉蔻, 醉象, 保養, 果昔保養法, 28油水法, 保養

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