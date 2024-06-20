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總是存不住錢？看看你有沒有「破財稀疏眉」　超簡單2步驟改運發大財

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記者李薇／台北報導　圖／benefitcosmetics IG、goyounjung IG、jennierubyjane IG、品牌提供

眉型會影響到運勢的發展，擁有好看的眉毛不僅可以讓自己外表更眼順眼，更重要的事才能招財運，想要下半年讓自己運勢大逆轉或是維持好運氣，紫微斗數及面相解析的命理老師品璇就分享6大NG眉型，建議可以透過整理、彩妝等方式，幫助好運氣加持。

benefit,sisley,maybelline,眉毛,眉筆,彩妝,。（圖／品牌提供）

眉毛問題１: 毛髮不均

眉毛整體濃淡不均勻，代表著內分泌的問題，當內分泌失調，身體就容易出問題，自然也會影響到情緒。

⮕改運撇步：若要自然均勻毛髮濃密度，提升健康運勢，建議使用染眉膏，它可以大面積將空洞補齊，毛髮過濃的部位也可以藉由染眉膏調淡顏色，再使用眉筆在缺少毛髮的位置畫上根根分明的仿真毛流。

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眉毛問題２: 細薄眉

眉毛天生細薄或是過度修眉，通常會煩惱較多，而眉尾象徵福氣，如果眉尾過細甚至消失，就會錯過好運。

⮕改運撇步：想要招福好運來，可以使用筆芯較寬的眉筆，輕鬆地大面積把眉型加粗，再刷上染眉膏增加眉毛的豐盈感。

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眉毛問題３: 稀疏眉

整體眉毛稀疏淺淡，眉散財散，容易破財，不容易存到錢。

⮕改運撇步：想要旺財運必須填補眉毛的空洞，並讓眉型飽滿，稀疏眉的眉型通常不明顯，若害怕失手，可以使用好上手的眉粉盒，上色時柔和好暈染也方便疊加濃淡，後續使用染眉膏運用裡面的微細纖維能讓毛流看起來更濃密豐盈。

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眉毛問題４: 不對稱眉

其中最常見的就是高低眉，或是兩邊眉毛形狀不同，擁有高低眉的人容易內耗、想太多，負面能量會佔據心頭。

⮕改運撇步：要調整兩邊眉型獲得正能量，建議用筆芯細緻的筆頭，精準調整細節，把不對稱的眉毛調整出柔順毛流，使用最後使用眉蠟梳理毛流，讓眉型更對稱。

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眉毛問題５: 八字眉

當眉尾低於眉頭，就會呈現像向下的八字眉，而八字眉也是最容易遇到爛桃花的眉型。

⮕改運撇步：想要遇上正緣、感情順遂，一定要把八字眉調整好！除了修眉去除雜毛，可以用眉筆描繪眉峰，往上畫出弧度，再用定型眉膏把整體毛流往上梳，尤其很多人眉型下垂是因為眉尾毛流過長，千萬不要隨意修剪，用眉膏往上固定即可。

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眉毛問題６: 雜亂眉

雜毛亂糟糟、毛流凌亂不順的雜亂眉，通常代表著一個人的脾氣、性情暴躁，也因為如此，自然和身邊的人處不好，人緣也會受到影響。

⮕改運撇步：想要增加自己的貴人運，對於雜亂眉很重要的一點就是修眉，可以找專業的修眉師設計專屬眉型，像是蜜蠟修眉效果就很快又很好，同時不用擔心會修壞眉毛。

【推薦單品】

＃benefit 好上手眉筆，0.34ml、售價1080元

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歐美女孩最愛的眉彩專家benefit旗下擁有超多的眉彩單品，針對各種眉彩需求：根根分明、填色或是增量，都可以提升量身訂製級的單品可以選擇，這一款好上手眉筆擁有5角型的設計，超級適合不會畫眉毛的新手，一支就能夠填補空缺、畫出毛流感，而且恰到好處的顯色度，一秒描繪出自然眉妝效果。

＃sisley 植物設計型塑眉筆，售價1950元

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以植物美容學為靈魂的sisley向來把彩妝結合保養，為女性創造美麗的夢想，植物設計型塑眉筆在2024年全新推出兩款適合亞洲人髮色的眉筆，裡面擁有山茶花油、維他命B5、棕梠蠟等成分，不僅顯色更可以同時滋養眉毛，打造更亮麗的妝容效果。

＃媚比琳 2in1雙頭氣墊眉粉筆，售價350元

sisley,benefit,媚比琳,眉毛,彩妝。（圖／品牌提供）

可以說是最適合新手的第一支眉筆，不僅價格親民，更是一支就可以取代眉筆與眉粉，可以先用0.1公分的極細筆尖勾勒出眉毛的形狀，然後再使用氣墊眉粉填補毛流空隙，打造出自然濃密的眉毛妝容，2種色選讓新手選擇不障礙。

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關鍵字：

benefit, sisley, maybelline, 眉毛, 眉筆, 彩妝

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