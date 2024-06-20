fb ig video ETtoday search mobile

蕾哈娜接棒莎莉賽隆引領J’adore新世代！13年前廣告仍被譽為「香水天花板」

>

dior,莎莉賽隆,迪奧,蕾哈娜,LV,Louis Vuitton,香水。（圖／品牌提供）

記者李薇／台北報導　圖／品牌提供、rihannaofficiall IG

莎莉賽隆一襲金色緊身禮服、腳踩高跟鞋，每走一步就將身上的耳環、項鍊、手鐲狠狠摘下甩在地板上，一腳踩上外在虛華的裝飾，最後更是直接脫掉禮服，展現真實性感的自我；這段短短30秒的影片，至今都還刻在許多人的心裡，可謂是非常經典的廣告代表。

dior,莎莉賽隆,迪奧,蕾哈娜,LV,Louis Vuitton,香水。（圖／品牌提供）

2011年這支由莎莉賽隆為迪奧香水J’adore所拍攝的形象影片，直到現在仍有粉絲回味無窮，甚至被譽為「最具代表性的香水廣告」，傳遞自信強大、獨立又性感的女性宣言；持續合作20年，莎莉賽隆在2024年也轉變身份，成為迪奧保養與珠寶全球品牌大使，J’adore也迎來全新的女性ICON：蕾哈娜。

IG。（圖／IG）

「成為J’adore新代言人既是我的榮幸也是使命，我長久以來熟知和喜愛的J’adore香水對女性意義重大。我特別期待透過我的世界、我的故事、我的背景以及我的創意和特質來參與這次新的旅程並做出貢獻。」蕾哈娜說。身為美國流行天后，不僅擁有極強的音樂造詣，在時尚的表現更是非常出色，每每推出聯名系列就被一掃而空，自創美妝品牌Fenty Beauty上市就風靡全球，超強帶貨力可以說是有目共睹，這次合作，相信也會賦予J’adore更加年輕、個性的新火花。

dior,莎莉賽隆,迪奧,蕾哈娜,LV,Louis Vuitton,香水。（圖／品牌提供）

不僅在最近換了新代言人，J’adore在2021年也迎來新的變化，由「天才調香師」François Demachy接下迪奧首席調香師之位，更在2023年創作出全新的J’adore頂級金緻香精，不只是延續經典奢華馥郁的花朵氣息，更為整體香氣增添一抹更年輕、新潮的質感，持續描寫自信女性之美。

dior,莎莉賽隆,迪奧,蕾哈娜,LV,Louis Vuitton,香水。（圖／品牌提供）

歷久彌新的J’adore曾歷經3位調香師之手，最早由法國女性調香師Calice Becker在1999年推出，當時正值女性意識崛起的年代，在普遍是男性調香師為主觀意識的業界，多以「吸引男性」的角度打造女性香水，但Calice Becker卻將噴香這件事回歸到自我，是女性勇敢展現自己、增添個人魅力，擁有獨立自信的最佳象徵。2006年迪奧首席調香師François Demachy接手，延續璀璨又奢華的金緻花香，即便曾有幾次小改款，但大致上的香氣主調不變，一賣就是20年。

最近才剛剛舉辦男裝周的Louis Vuitton日前也宣布推出全新的男性香水，由菲董（Pharrell Williams）首個參與的男性香水，將溫煦陽光撫慰人心與賦予力量的氛圍，在調香師Camille Cavallier Belletrud的創作下，將現代香水很少使用的白松香為核心，透過活潑明亮的佛手柑、清爽辛香的薑、醇厚復古的雪松木等香材，交織出宛如太陽漫射在大地的溫暖與力量。

dior,莎莉賽隆,迪奧,蕾哈娜,LV,Louis Vuitton,香水。（圖／品牌提供）

►吃了34年都沒發現！小熊軟糖包裝竟然是這樣開　超強收納巧思簡直顛覆童年

►李英愛背焦糖色大包鬆弛感滿點！公主切髮型臉又瞬間小一半

►「三星長公主」黑白穿搭好低調！超稀有百萬腕錶上手　始祖款曾飆破5千萬

關鍵字：

dior, 莎莉賽隆, 迪奧, 蕾哈娜, LV, Louis Vuitton, 香水

分享給朋友：

追蹤我們：

幫你補充時尚維他命！

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ETtoday著作權聲明]

熱門文章

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

香奈兒度假系列擁抱馬賽海岸風情

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

IKEA傳奇肉丸竟非瑞典當地人最愛

工作到極度厭世　3句話找回力量

工作到極度厭世　3句話找回力量

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

孫芸芸澳洲豪宅絕美布置曝光

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

林熙蕾挺Tory Burch秀　到紐約必做一件事

金世正曝減重菜單　3周減4kg

金世正曝減重菜單　3周減4kg

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

Thom Browne讓狗狗包穿雨衣

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

5萬元有找珠寶推薦　小資也能入手

歐米茄用隕石打造星座錶

歐米茄用隕石打造星座錶

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

IKEA復刻1967年減壓椅讓客廳很時髦

ET Fashion

推薦閱讀

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

肯德基出「柯基屁股蛋塔」超軟萌！Q彈白色竟然是棉花糖

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

越愛態度越冷淡的星座男！TOP 1心動也不知　等發現連自己都會嚇到

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

試開箱／美甲沒想法？日本超流行「幾何指彩」時髦又百搭

你在職場的心理年齡是幾歲？愛喝它是久經沙場的老屁股 櫻花妹洗版IG的「冰川藍」唇蜜！仙氣感滿分又視覺降溫 19萬粉絲狂讚！《哈利波特》必喝「奶油啤酒」在家也能做 3步驟畫出人見人愛「微笑唇」　好人緣、桃花運全部滾滾來 邊佑錫工裝風帥氣飛台見粉絲　189cm暖男魅力狂比愛心超甜 吃真的能帶來快樂！3大類抗抑鬱食材　每天吃還能嚴防腦老化 跟著Jennie、Haerin買球鞋！黑白款式時髦又百搭

我想要說....

我要投稿 |人才招募 |關於我們 |廣告刊登/合作提案 |客服信箱 |服務條款 |隱私權政策 |著作權聲明 |免責聲明
電話：+886-2-5555-6366 東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容 © ETtoday.net All Rights Reserved.
回到最上面