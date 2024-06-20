蕾哈娜接棒莎莉賽隆引領J’adore新世代！13年前廣告仍被譽為「香水天花板」

記者李薇／台北報導 圖／品牌提供、rihannaofficiall IG

莎莉賽隆一襲金色緊身禮服、腳踩高跟鞋，每走一步就將身上的耳環、項鍊、手鐲狠狠摘下甩在地板上，一腳踩上外在虛華的裝飾，最後更是直接脫掉禮服，展現真實性感的自我；這段短短30秒的影片，至今都還刻在許多人的心裡，可謂是非常經典的廣告代表。

2011年這支由莎莉賽隆為迪奧香水J’adore所拍攝的形象影片，直到現在仍有粉絲回味無窮，甚至被譽為「最具代表性的香水廣告」，傳遞自信強大、獨立又性感的女性宣言；持續合作20年，莎莉賽隆在2024年也轉變身份，成為迪奧保養與珠寶全球品牌大使，J’adore也迎來全新的女性ICON：蕾哈娜。

「成為J’adore新代言人既是我的榮幸也是使命，我長久以來熟知和喜愛的J’adore香水對女性意義重大。我特別期待透過我的世界、我的故事、我的背景以及我的創意和特質來參與這次新的旅程並做出貢獻。」蕾哈娜說。身為美國流行天后，不僅擁有極強的音樂造詣，在時尚的表現更是非常出色，每每推出聯名系列就被一掃而空，自創美妝品牌Fenty Beauty上市就風靡全球，超強帶貨力可以說是有目共睹，這次合作，相信也會賦予J’adore更加年輕、個性的新火花。

不僅在最近換了新代言人，J’adore在2021年也迎來新的變化，由「天才調香師」François Demachy接下迪奧首席調香師之位，更在2023年創作出全新的J’adore頂級金緻香精，不只是延續經典奢華馥郁的花朵氣息，更為整體香氣增添一抹更年輕、新潮的質感，持續描寫自信女性之美。

歷久彌新的J’adore曾歷經3位調香師之手，最早由法國女性調香師Calice Becker在1999年推出，當時正值女性意識崛起的年代，在普遍是男性調香師為主觀意識的業界，多以「吸引男性」的角度打造女性香水，但Calice Becker卻將噴香這件事回歸到自我，是女性勇敢展現自己、增添個人魅力，擁有獨立自信的最佳象徵。2006年迪奧首席調香師François Demachy接手，延續璀璨又奢華的金緻花香，即便曾有幾次小改款，但大致上的香氣主調不變，一賣就是20年。

最近才剛剛舉辦男裝周的Louis Vuitton日前也宣布推出全新的男性香水，由菲董（Pharrell Williams）首個參與的男性香水，將溫煦陽光撫慰人心與賦予力量的氛圍，在調香師Camille Cavallier Belletrud的創作下，將現代香水很少使用的白松香為核心，透過活潑明亮的佛手柑、清爽辛香的薑、醇厚復古的雪松木等香材，交織出宛如太陽漫射在大地的溫暖與力量。